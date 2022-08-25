8/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│安倍國葬費估達2.5億日圓 政府買單

前首相安倍晉三的國葬費用估高達2.5億日圓（約新台幣5,600萬元），這還不包括警察部門對會場周邊的維安費等。全部費用由政府負擔。2020年的前首相中曾根康弘葬禮，是由內閣和自民黨聯合負擔費用，合計不到2億日圓。

日本│WHO：日新增感染數連五周冠全球

世界衛生組織（WHO）25日的新冠疫情統計顯示，15至21日的一周，日本新增感染人數連續五周居全球首位，較前一周增加6％，達147萬6,374人。一周死亡人數則是全球第二位，累計1,624人。

英國│8月銷售指數彈升 創9個月新高

英國工業聯合會（CBI）25日公布，8月零售銷售差值意外由7月的-4躍增到+37，優於預期的-7，創9個月來新高。經濟學家指出，英國8月零售銷售指標勁揚，與政府7月底發放緊急生活成本補助的社福措施有關。

德國│Ifo連三跌 冬季經濟恐陷衰退

8月Ifo企業信心指數從7月88.7下跌至88.5，創2020年6月來新低，連跌三個月。安智銀行全球研究部主管布塞斯基認為，高通膨令民間消費難以成長，在能源價格高漲和消費者信心處歷來最低水準下，德國經濟冬季可能陷入衰退。

德國│RWE併波蘭光伏發電商 獲新太陽能產能

德國電力公司萊茵集團（RWE）25日公布併購波蘭光伏發電項目開發商Alpha Solar，取得大約3百萬瓩的太陽能產能，以加強其波蘭潔淨能源業務。RWE並計劃今明兩年在波蘭興建發電量約70千瓩新太陽能項目。

美國│派樂騰虧損擴大 股價重挫

經營陷入低潮的健身器材大廠派樂騰（Peloton）25日公布，上個財年第四季（截至6月底）虧損擴大，早盤股價挫跌超過11％。派樂騰上季淨損自去年同期的3.132億美元或每股1.05美元，擴大為12.4億美元或每股3.68美元。

美國│特斯拉股票一拆三 新股價近300美元

特斯拉股票周三收盤後進行一股拆三股，以收盤價891美元計算，新股價大約以297美元開出，下滑0.76％至294.83美元。券商Wedbush分析師艾維斯設定的新股價目標為360美元，遠高於分析師平均目標288美元。