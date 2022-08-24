8/25 China Scan 參與中國A股行情

陸股觀測

寧德時代獲利了結 股價重挫近6％

全球鋰電池巨頭寧德時代23日晚間公布，2022年上半年營收年增156.32％至人民幣（下同）1,129.7億元，淨利年增82.17％至81.68億元，整體表現優於市場預期。

創業板第一大權重股─寧德時代24日股價高開2.9％，終場重挫5.91％至524元，拖累創業板指數大跌3.64％。市場分析，寧德時代公布業績後利多出盡，市場對鋰電池類股的熱情降溫，前期獲利頗豐的投資者也選擇集中獲利了結。（蘇崇愷）

隆基綠能漲價受惠 H1營收年增4成

大陸太陽能業巨頭隆基綠能24日盤後公布，受惠於矽片、組件價格上漲，2022年上半年營收年增43.64％至人民幣（下同）504.17億元，淨利年增29.79％至64.81億元。

隆基綠能並公告，擬投資107.5億元，在內蒙古鄂爾多斯建設年產46GW單晶矽棒及矽片項目。並計畫投資25.2億元，建設安徽蕪湖年產10GW單晶組件項目。隆基綠能A股24日收跌2.8％至52.68元，近一個月累計下跌10％。（蘇崇愷）

港股情報

瑞聲科技手機需求弱 淨利銳減6成

瑞聲科技24日公布上半年及第二季業績，在手機需求疲軟等因素下，瑞聲第二季收入年增4.6％至人民幣（下同）45.2億元，淨利潤年減62.8％至1.45億元。整個上半年，瑞聲科技收入年增9.3％至94.1億元，淨利潤年減62％至3.5億元。

瑞聲科技24日股價開低走高，早盤多處於跌幅區間，最深跌逾2％，午後股價一度拉升漲5.5％，但隨後漲幅收斂，收漲1.01％報港幣13.98元。（楊日興）

貝殼上半年虧損擴大 股價仍大漲

大陸線上房屋交易平台貝殼公布上半年財報，淨收入為人民幣（下同）263億元，年減41.3％，淨虧損較去年同期的21.74億元擴大至24.85億元，經調整淨虧損為5.92億元。

隨中概股回流潮至香港上市的貝殼找房，24日股價收港幣44.3元，漲幅為7.92％。該股自5月上市以來，累計上漲44.07％，但上半年貝殼的存量房、新房、家裝家居和新興業務等四大業務線交易規模全數下滑。（楊晴安）