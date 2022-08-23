8/24 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

中國平安上半年獲利勝預期

大陸保險龍頭中國平安23日公布財報，上半年營運利潤人民幣（下同）853.4億元，年增4.3％。淨利潤603億元，年增率3.9％，遠高於市場預估的527.5億元。上半年，其保險資金收益受資本市場波動影響，年化淨投資收益率3.9％，年化總投資收益率3.1％。

展望下半年，中國平安董事長馬明哲表示，將繼續深化「綜合金融＋醫療健康」雙輪並行，把握醫療生態發展。中國平安A股23日收跌1.04％，報40.72元。（黃欣）

弘業期貨8月股價漲逾300％

江蘇省最大期貨公司弘業期貨22日持續漲停，收報人民幣（下同）8.44元，受到期貨業近期利好鼓舞，弘業期貨8月5日A股上市以來，累計已拉12根漲停，股價累漲312.37％。

大陸期貨和衍生品基本法8月正式上路，賣方機構看好期貨公司創新型業務的發展，再加上許多新品種相繼上市，為期貨發展提供新動力，期貨市場成交規模和期貨公司盈利情況都有所回升。（楊晴安）

陸股觀測

快手Q2國內業務首次轉盈

大陸元宇宙概念股近期震盪走強，22日由華立科技20CM領漲，該股自上午10時多維持漲停至早盤收盤，午後漲幅略收窄，全日仍大漲19.98％，收報人民幣（下同）28.9元。 大陸短影音平台快手23日盤後公布業績，第二季實現國內業務實現單季盈利的目標，經營利潤超人民幣（下同）9,300萬元，提前兩季將該指標轉正。帶動快手第二季虧損總額壓低至30.59億元，較去年同期大幅收斂57％。

此外，快手期間營收成長13.4％近217億元。快手23日股價開高走低，早盤一度漲至2.35％，但午後幾度轉跌，尾盤再有拉升，收漲0.74％報75.1港幣，全日成交值11億港幣。（楊日興）

京東上季獲利優於預期

京東23日港股盤後發表第二季財報，優於市場預期。期間營收年增5.4％至人民幣（下同）2,676億元；淨利潤年增450％至44億元；經調整淨利潤年增41％至65億元，遠勝外界預期的44.2億元。

京東表示，彈性商業模式、強勁供應鏈能力使公司在外部動盪下取得穩健成績。京東港股23日收漲1.19％報221.4港幣，全天成交值14.51億港幣，成交量價為8月11日以來高點。京東ADR在23日盤前漲逾2％。（楊日興）