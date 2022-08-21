8/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│岸田首相確診 官邸私宅休養

日本政府21日證實首相岸田文雄確診新冠肺炎的消息。原本甫結束一星期假期，預定周一（22日）回去上班的岸田文雄，從20日起出現發燒與咳嗽症狀，經檢測後確認為陽性。目前岸田首相已在官邸私宅休養。

日本│加入薩哈林2號項目？三井物產月底給答案

日媒報導，三井物產針對是否加入俄羅斯薩哈林2號天然氣項目，月底將做出最終決定。受全球對俄國進行制裁，後者設立薩哈林2號取代先前薩哈林能源公司，並重擬外商投資規定。三井物產與三菱集團在薩哈林2號持股總計為22.5％。

紐西蘭│補救缺工問題 暫改移民法規

紐西蘭移民部長伍德（Michael Wood）宣布將對移民法規進行暫時性修改，包括延長打工度假簽證半年，旨在明年吸引12,000名打工度假者前來，以填補當前醫療照護、營建與基礎建設等產業缺工問題。

澳洲│出包不斷挨批 澳航致歉急補救

澳洲航空公司近來班機延誤、取消或行李遺失情況激增，已引發當地媒體強烈批評。該業者除了表達歉意，並將提供澳幣50元旅行券、延長會員資格與提供貴賓室給常客做為彌補。

澳洲│莫里森祕密兼任部長 總理：擬進行調查

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指稱，將考慮對前總理莫里森（Scott Morrison）任職期間祕密身兼多個部長一事進行調查。他說在收到法律政策專員就莫里森行為合法性建議後將展開調查。

希臘│歐盟財政監督畫句點 經濟決策更自由

希臘受歐盟長達12年的財政監督終於在20日結束，也讓該國日後在進行經濟決策能有更大自由。希臘十多年前因爆發債務危機，迫使該國在2010年尋求紓困，但在同時也必須接受歐盟、國際貨幣基金與歐洲央行等三巨頭的財政監督。

美國│穆斯克與腦部晶片新創Synchron 討論投資事宜

特斯拉創辦人穆斯克成立的神經科學公司Neuralink，最近與腦部晶片新創企業Synchron洽商討論投資事宜。2016年成立的Synchron發展一種大腦植入術，不需切割頭顱就可安裝，目的在於協助癱瘓病人可用心智操作數位設備。