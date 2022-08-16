8/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜比爾蓋茲訪韓 會晤SK集團會長崔泰源

微軟公司創辦人比爾·蓋茲16日訪問韓國，在韓國會發表講話，另外會晤SK集團會長崔泰源。蓋茲這次訪韓為了與韓政府簽署增進全球衛生安全備忘錄（MOU）。SK生科在蓋茲基金會的資助下研發傷寒疫苗、小兒腸炎疫苗、新冠疫苗和預防新冠的抗病毒鼻腔噴霧劑等。

美國｜蘋果罕見解僱100人 放緩招聘步調

外電引述消息人士稱，蘋果公司罕見地解僱大約100名以合約形式聘用的招聘人員。分析指出，招聘人員負責為蘋果招聘新員工，裁減他們凸顯蘋果正在放緩招聘步伐。另外，蘋果公司將要求其員工從9月5日起，每周至少3日回到辦公室。

美國｜沃爾瑪攜手派拉蒙 提供會員串流服務

沃爾瑪（Walmart）公布第二季營收獲利雙增，因為商品價格上漲與消費者增加到店購買。該零售巨擘同時跟派拉蒙環球（Paramount Global）達成合作協議，從9月開始向Walmart＋會員提供Paramount＋的串流平台服務，以挑戰亞馬遜。

美國｜7月新屋開工年減8.1％ 高於預期

美國新屋開工率連續三個月下滑。商務部16日公布，7月新屋開工率經季節調整後較6月下滑9.6％至年率144.6萬戶，若與去年同期相比則下滑8.1％。華爾街原先預期7月新屋開工率月減2.5％至年率152萬戶，但實際跌幅更大。

英國｜Q2實質薪資年減3％ 史上最高

統計局16日公布，迄6月底止三個月，英國實質薪資年減3％，減幅創史上最高紀錄。平均薪資增加4.7％，但扣除通膨後，實質薪資淪為負值。另外，5月到7月間職位空缺數量較往前三個月減少1.98萬個至127萬個，為2020年6～8月以來首見季減。

澳洲｜反聖嬰機率達7成 恐面臨洪災威脅

氣象局表示，今年春天澳洲再次出現反聖嬰現象的機率為70％，未來三個月東部將面臨洪災威脅。今年3月，澳洲東岸才遭遇連日暴雨和嚴重洪災襲擊，如今9月春天恐怕再次面臨反聖嬰現象威脅，這可能是澳洲連續三年受反聖嬰現象影響。

烏克蘭｜5艘載運玉米、小麥船隻 啟航

周二又有五艘載運玉米與小麥的船隻離開烏克蘭港口，其中三艘自切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）出發，兩艘駛離皮夫登尼港（Pivdennyi）。由俄國、土耳其、烏克蘭與聯合國成立的聯合協調中心周二則檢查四艘駛往烏克蘭的船隻。