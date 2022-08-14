8/15 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

李寧 上半年淨利增逾一成

大陸運動品牌李寧最新公布的2022年上半年財報表現不俗。截至6月30日，收入年增21.7％達人民幣（下同）124.09億元；淨利潤年增11.6％至21.89億元。毛利由上年同期的56.99億元增至62.01億元；不過毛利率則較上年同期下降5.9個百分點至50％。

雖然毛利率下降，但成績仍超過市場預期。李寧港股股價12日大漲4.78％，收報港幣70.1元。高盛最新報告也繼續將李寧列入「買入」名單，目標價港幣91元。

不過，消費類股在去年飆升的背景下，今年都有所回檔。截至目前，李寧股價已較去年最高點港幣107.28元跌去約34％，目前總市值約港幣1,835.13億元。對於毛利率大幅下降5.9個百分點，李寧集團副總裁、首席財務官趙東升表示，主要源於成本上漲、市場競爭加劇和折扣加深。（黃欣）

富力地產 前7月銷售額減逾六成

港股上市的大陸地產商富力地產12日公布，2022年1月至7月地產銷售收入年減61.27％至人民幣（下同）284億元，銷售面積年減60.11％至217萬平方公尺。不過該公司股價受大盤氣氛帶動，12日仍大漲6.58％至港幣1.62元。

富力地產日前公布的2021年財報顯示，受到大陸房市氣氛低迷及經營情況急遽下滑影響由盈轉虧，虧損164.7億元（2020年同期賺90億元）。

不過，立信德豪會計師事務所發表保留意見，指出富力地產有各項債務1,371.7億元，其中700億元將於未來12個月內到期，然而該公司僅有現金總額211.04億元，加上無法償還本金總額298.83億元的銀行及其他借款，已違約或交叉違約。針對富力地產持續經營能力產生重大疑慮。（蘇崇愷）

陸股觀測

海康威視：若無疫情 H2會更好

大陸監控設備大廠海康威視近期表示，2022年下半年在機器人業務、汽車電子業務的帶動下，如果沒有疫情或其他因素干擾，預期會取得比上半年更好的增長。

海康威視12日公布，2022年上半年營收年增9.9％至人民幣（下同）372.58億元，淨利為57.59億元，年減11.14％，為上市12年來首度衰退。海康威視總經理胡揚忠13日表示，海康威視在各行業滲透較廣，在很多行業都受到影響時，其業務也會受到影響，但長期來看，還是非常樂觀。（蘇崇愷）

海航控股 將獲新主輸血百億元

A股上市的海航控股11日晚間公布定向增發計畫，擬向瀚巍投資定增募資不超過人民幣（下同）108.7億元，扣除發行費用後全部用於補充流動資金。此次非公開發行A股股票數量為99.72億股，不超過發行前該公司總股本的30％，定增價為每股1.09元。

海航控股表示，這次非公開發行完成後，控股股東將從方大航空變更為瀚巍投資，但實際控制人仍是方大集團董事局主席方威。海航控股12日股價飆漲停，收報1.45元。（蘇崇愷）

天齊鋰業搶鋰 買四川能投股份

素有「鋰王」之稱的大陸鋰業巨頭天齊鋰業，12日宣布擬以不超過港幣1.5億元的自有資金，購入H股電力供應商「四川能投發展」約7,750萬股股份。

調查發現，天齊鋰業之所以會入股一家電力公司，主要其為A股公司川能動力的控股股東，也是四川省發展鋰資源的核心企業，未來有望獲得母公司優質資產挹注，成為四川鋰礦資源的整合者。因此天齊鋰業出手投資背後意在鋰礦，成為鋰王下一個爭搶鋰資源的最新動態。（黃欣）

市場脈動

國際金價反彈 黃金期價同步走揚

國際金價近期跌深反彈，帶動大陸國內黃金期貨及A股黃金相關類股同步走揚。市場認為，美國通膨漸緩、激進升息預期弱化，都有望提振金價走勢。（黃欣）