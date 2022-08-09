8/10 China Scan 參與中國A股行情

新疆 賽里木湖景區 首現全綠電供應

新疆知名國家級景區賽里木湖景區素有「大西洋最後一滴眼淚」的美譽，近年也積極發展綠電、打造綠色旅遊品牌。據新疆電力交易中心指出，該景區7月全月的用電量89萬千瓦時，全部由新能源發電企業提供，首次實現全「綠電」供應，相當於減排二氧化碳885噸。

雲南 中寮鐵路貨運累計破人民幣90億

連接雲南昆明和寮國首都萬象的中寮鐵路（陸稱「中老鐵路」）自2021年12月3日開通運營以來，憑藉鐵路運載能力強、安全性高、運輸成本低的特點，國際貨運快速發展。據昆明海關統計，截至2022年8月7日，已驗放1,996列中寮鐵路國際貨運列車，貨值約為人民幣91.4億元。

廣東 旅博會首見沉浸式元宇宙場景

2022廣東國際旅遊產業博覽會（旅博會）9日在廣州開幕。本屆旅博會採取「線上＋線下」融合辦展模式，首次搭建沉浸式「元宇宙」場景，展現該省以「科技＋旅遊」賦能產業升級，推動旅遊產業高品質發展。

香港 邵氏創意中心開幕

由邵逸夫慈善信託基金資助的邵氏影城旗下最新項目「邵氏創意中心」9日舉行開幕典禮。新設施將為有志成為電影製作人提供協作空間，培育新一代製作人、支持獨立製作公司，回饋香港電影業。

上海 三菱UFJ銀行獲批簡化海外匯款流程

三菱UFJ銀行日前從相關部門獲批簡化企業從大陸向海外匯款流程。對象是總部設在上海市「臨港新片區」的企業，今後無需遞交此前向海外匯款時，所需證明資金用途的文件。作為第一批企業，伊藤忠商事的旗下企業已開始適用簡化後的流程。

浙江 夏季供電 居民與農業優先

浙江省長王浩近日到省電力公司調研時，要求省電力公司、發電企業和有關方面要全力以赴，做好今年迎峰度夏工作。要全力加強能源保供穩價，科學合理調度電力，堅持「內挖潛力、外爭援助」，全力保障居民和農業用電，科學做好應急方案準備，千方百計提升用電效能，確保迎峰度夏電力平衡。

河南 清理廢除歧視外資法規

河南省市場監督管理局9日公布，為擴大市場開放，將清理廢除含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，並全面清理歧視外資企業和外地企業、實行地方保護的各類優惠政策；依法清理廢除妨礙平等准入和退出的規定做法等。