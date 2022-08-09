8/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜市況嚴峻 美光調降本季財測

記憶體晶片大廠美光9日盤前以「市況嚴峻」為由調降本季（至8月底）財測目標，新估營收可能落在或低於之前預測的68億到76億美元區間。不過，美光同時宣布，在2030年前預計斥資400億美元在美國興建記憶體晶片廠。受調降財測利空影響，美股9日早盤，大跌逾4％。

美國｜谷歌搜尋引擎大當機 全球萬名用戶受影響

谷歌搜尋引擎在台灣時間9日上午9點20分左右當機，造成全球數萬名用戶受影響，光是美國就有超過4萬名用戶向谷歌通報搜尋引擎當機，英國、澳洲、新加坡也有許多用戶通報。大批用戶湧入推特發文抱怨，並貼上谷歌搜尋引擎錯誤訊息的螢幕截圖。

澳洲｜升息後座力 消費者信心下滑4.5％

澳洲央行上周再度升息2碼的動作，已傷害民眾對於經濟的信心。澳盛銀行與民調機關Roy Morgan指出，澳洲上周消費者信心下滑4.5％，降至2022年4月以來最低。西太平洋銀行與墨爾本研究所數據亦顯示，8月消費者信心月跌3％，如今與疫情低點以及金融危機水平持平，自去年11月以來累跌22.9％。

烏克蘭｜申請IMF援助 彌補財政現金缺口

烏國政府已正式向國際貨幣基金（IMF）申請新的援助，以應付經濟在戰時出現的嚴重衰退，和彌補其財政上巨大的現金缺口。烏國預計在11月或12月收到援助，但沒有說明向IMF提出多少金額援助，強調一切還在談判之中。

菲律賓｜上季GDP年增7.4％ 低於市場預期

菲律賓公布4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長7.4％，增幅低於前一季的8.2％以及市場預估的8.6％。菲律賓央行已暗示在8月18日決策會議升息50個基點的可能，經濟表現穩健可支撐央行採取更緊縮的政策。

韓國｜暴雨釀各地災情 80年以來最嚴重

韓國遭遇二戰以來最嚴重暴雨，8日時雨量一度達到5.5英寸（約14公分）、創1942年8月以來最高，導致首都首爾圈及周邊地區傳出災情，包括街道汽車泡水、地鐵淹水，並造成至少8死、逾400人被迫撤離家園。總統尹錫悅周一晚間已召開緊急應變會議並指示全力防災，暴雨預估至少持續至10日。

新加坡｜調查：出國度假首選 台灣居第二

菲律賓公布4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長7.4％，增幅低於前一季的8.2％以及市場預估的8.6％。菲律賓央行已暗示在8月18日決策會議升息50個基點的可能，經濟表現穩健可支撐央行採取更緊縮的政策。