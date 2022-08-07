8/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│速食麵上半年出口額近4億美元 寫新高

韓聯社7日報導，今年1月至6月韓國速食麵出口額為3.834億美元，較去年同期增加19.9％，刷新金額最高紀錄。對中國大陸的出口額最大（9,191萬美元），其後依次是美國（4,786萬美元）、日本（3,032萬美元）、台灣（1,483萬美元）。

韓國│連續六天超過10萬人染疫

中央防疫對策本部7日通報，新增確診105,507例，連續六天超過10萬例。這是自今年4月10日以來時隔17周，首見在周日確診超過10萬例。新增死亡病例27例，較前一天減少18例。

日本│10日內閣改組 岸信夫恐被撤換

首相岸田文雄10日將正式宣布改組內閣，《讀賣新聞》報導，前首相安倍晉三的胞弟、防衛大臣岸信夫可能會基於健康因素被撤換。63歲的岸信夫自2020年9月擔任防衛大臣至今。報導表示，岸田因內閣支持度一路下滑而決定提前改組。

日本│東京都新增26,313例確診

日本7日新增152人死亡，206,495人感染新冠肺炎，連續六天單日新增逾20萬例，福島、德島和廣島刷新單日人數紀錄。東京都新增26,313例確診，連續兩天低於上周同日。大阪府新增18,309例確診病例，較上周日增加1,800多例。

烏克蘭│札波羅熱核電廠遭砲擊 IAEA震驚

國際原子能總署（IAEA）對位於烏克蘭境內、歐洲最大核能發電廠所在地札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭到砲擊，破壞附屬建物感到「震驚」。俄軍入侵烏克蘭之初就占領該核電廠。烏克蘭和俄羅斯互控對方發動這場攻擊。

烏克蘭│外國貨船駛抵 戰事爆發後第一艘

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫表示，一艘懸掛外國旗幟的貨船6日抵達烏克蘭南部敖德薩州的切爾諾莫斯克港（Chornomorsk），是自俄烏戰事爆發以來，第一艘抵達當地的外國貨船，將會運送烏克蘭穀物出口。

美國│Fed理事博曼：應考慮再升3碼

聯準會理事博曼（Michelle Bowman）6日表示，聯準會下次會議應考慮再度升息3碼，俾以將通膨率拉低到目標。她在堪薩斯銀行協會發表書面講稿時如此表示。聯準會下次會議將在9月20～21日舉行。