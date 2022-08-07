8/8 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

新冠藥廠真實生物 叩關港股

首款陸產新冠口服藥生產商—真實生物，4日向港交所遞交IPO申請書。該公司集資所得計畫用於治療新冠肺炎核心產品「阿茲夫定」的製造及商業化，以及用於治療HIV感染等臨床開發。

中國基金報報導，真實生物初步招股書顯示，該公司2012年成立於河南省平頂山市，是一家集自主研發、產銷為一體的創新藥研發企業。2020年、2021年及2022年前五個月，分別虧損人民幣（下同）1.51億元、1.97億元、2.18億元，研發支出是虧損主因。

值得注意的是，真實生物自7月15日公布「阿茲夫定」治療新冠肺炎的三期臨床試驗結果，到拿到附條件註冊申請批文、宣布投產，再到8月4日遞交港股IPO申請。在短短三周時間內完成，推進速度超出市場預期。（蘇崇愷）

美團單車成本壓力大 宣告漲價

頂不住節節攀升的營運成本，互聯網巨頭美團旗下的共享單車業務宣布自8月10日23時漲價，三種不同的「暢騎卡」的漲幅分別在40％～50％之間，開出共享單車再度漲價的第一槍。美團港股5日收跌0.16％，報港幣183.5元。

美團進軍共享單車業務是在市場補貼大戰末期。2018年4月，美團以27億美元全資收購摩拜，後將摩拜更名美團單車。在此之前，摩拜和已退出市場的ofo有過一輪激烈的價格廝殺。補貼大戰結束後，各家廠牌在2019年都曾調漲一波價格，由原來的一小時人民幣（下同）1元起步價，相繼調漲至約半小時1.5元左右。

美團共享單車收入已與美團優選、美團買菜等業務被打包至新業務板塊。但美團面臨經營壓力，其第一季經營虧損達55.8億元、年增擴大17.1％，下半年仍有不小挑戰。（黃欣）

陸股觀測

南京銀行 再獲股東增持14億元

A股上市城商行南京銀行最新公告，股東江蘇交控及其全資子公司雲杉資本已於近期增持該行1.32％股份。本次權益變動後，江蘇交控的持股比例從9.7％增加至11.03％。按照南京銀行目前市值估算，此次江蘇交控增持金額約為人民幣（下同）14億元。南京銀行5日小跌0.19％，報10.36元。

值得一提的是，這已是南京銀行今年以來第三次獲重要股東增持。此前據南京銀行公告，該行20位董監高管也將在7月11日之後的3個月內，增持不少於845萬元公司股份。（黃欣）

金龍魚 H1淨利減逾三成

A股上市的大陸食用油巨頭金龍魚4日公布，2022年上半年營收年增15.7％至人民幣（下同）1,194.8億元，但受到原料價格急漲影響，淨利年減33.5％至19.8億元。

針對淨利下滑，金龍魚財報指出，2022年上半年，受到南美乾旱天氣影響大豆產量預期，以及俄烏衝突等因素影響，其主要原物料—大豆、大豆油及棕櫚油等價格，出現前所未有的快速大漲。儘管6月中下旬價格下跌，但與2021年同期相比，產品成本仍大增。（蘇崇愷）

恒豐銀行 理財業務獲批開業

歷經一年籌備，恒豐銀行旗下的理財業務正式獲得大陸銀保監會批准，得以順利開業。恒豐理財註冊資本為人民幣（下同）20億元，註冊地為青島。恒豐銀行2021年年報資料顯示，截至2021年底，恒豐銀行存續的各類理財產品規模1,273.83億元，年增長15.09％。

據統計，目前已有28家銀行理財子公司獲批開業。股份制行中，僅浙商銀行的理財子公司尚未獲得批覆、渤海銀行理財子公司尚在籌建中，其餘均已獲批開業。（黃欣）

市場脈動

鋼廠可望復產 鐵礦砂期價震盪偏強

市場分析，鋼廠鐵礦砂庫存處於歷史低位，若8月鋼廠復產預期能夠兌現，大陸鐵礦砂期貨價格可能震盪偏強。（蘇崇愷）