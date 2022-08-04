8/5 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

封城波及 百勝中國盈利遜

必勝客及肯德基母公司百勝集團（Yum Brands）公布，截至第二季，公司利潤跌至2.24億美元，遜於去年同期的3.91億美元，營業收入年增2％至16.4億美元，與市場預期相同。



分拆上市的港股百勝中國4日收盤報375.4港幣，漲幅為1.9％。集團指出，主要受到中國大陸防疫封城影響，期內全球同店銷售收入僅升1％，若撇除大陸市場的全球同店銷售收入則年增6％。（楊晴安）

伯恩光學 IPO計畫延至2023年

知名蘋果供應商伯恩光學近期通過港交所上市聆訊，但最新消息指出，考量到當前港股市況不佳，伯恩光學決定將IPO計畫順延至2023年。



伯恩光學2020年在全球智能設備外觀結構及模組方案供應市占居首，高達17.6％。伯恩光學擬將此次集資用於開發新材料、新技術以及汽車業務等面向。（楊日興）

市場脈動

供過於求 純鹼重挫逾5％

庫存持續提升，「黑色系」、工業商品集體走跌的拖累，大陸純鹼期貨4日收盤重跌5.27％。數據顯示，截至8月4日，大陸純鹼企業庫存達56.89萬噸，漲幅6.88％。



分析指出，與純鹼相關的玻璃現貨市場目前情況並不理想，主要是由於供過於求的格局無法扭轉，市場普遍對於今年「金九銀十」已經沒有期待，認為最多在房市「保交付」竣工需求可帶動年底一波小旺季，但無法扭轉玻璃頹勢。加上隨著第四季純鹼產能增加，價格長遠來看更難言樂觀。（李書良）