8/5 Global Scan掌握全球投資脈動

日本│陸9枚彈道飛彈 5枚落專屬經濟區

日本防衛省表示，中國4日午後發射九枚彈道飛彈，其中五枚落在日本的專屬經濟區（EEZ）。這是首度有中國彈道飛彈落在日本的專屬經濟區。這5枚是落在沖繩縣波照間島西南的日本EEZ。另外1枚落在沖繩縣與那國島北北西日本EEZ外側。

日本│新增確診一周增逾127萬人 40歲年齡層居多

厚生勞動省4日公布，7月27日至本月2日的一周，日本新增新冠肺炎確診127萬4887人，主要以40歲的年齡層最多，占全體的16.3％。4日公布，161人死亡，238,735人感染。

德國│陸疫情拖累 愛迪達估今年營收成長減速

愛迪達公布上季（4到6月）營收僅年增4％至56億歐元。中國大陸疫情惡化導致上季大中華地區營收銳減35％，也讓愛迪達下修全年財測，預期今年營收成長減速且獲利低於預期，是三個月來第二度下修全年財測。

瑞士│嘉能可H1淨利逾120億美元 年增8倍

商品交易巨擘嘉能可（Glencore）4日公布，上半年淨利高達120.9億美元，較去年同期增加8倍，主因是今年以來俄烏戰爭及其他區域動盪造成煤價飆漲，使嘉能可煤礦部門營收在上半年達到89億美元。嘉能可宣布將透過股票回購及現金發放回饋股東45億美元。

巴西│央行再升息2碼 暗示9月可能繼續升息

巴西央行3日宣布基準利率升息2碼至13.75％，是五年多來最高利率。央行至今已連續12度升息，並透露9月可能繼續升息。央行於聲明中表示：「委員會將評估是否在下次決策會議進行規模較小的後續調整。央行將保持警覺調整未來政策，確保通膨持續接近目標值。」

美國│Netflix擬推廣告 千次瀏覽收費80美元

《華爾街日報》引述知情人士報導，影視串流龍頭Netflix，計畫於明年初引入含廣告的訂戶模式。Netflix將推出廣告業務，相關廣告每達1,000次瀏覽，廣告商便需支付約80美元的費用。

美國│6月貿易赤字796億美元 低於華爾街預期

美國6月貿易赤字經季節調整後較5月縮小6.2％至796億美元，是去年12月以來首度小於800億美元，也低於華爾街預期，主因是俄烏戰爭爆發後各國尋找替代能源供應，激勵美國能源出口成長。6月美國出口額成長1.7％至2,610億美元，進口額減少0.3％至3,400億美元。