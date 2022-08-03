8/4 Global Scan掌握全球投資脈動

日本│4大車商7月在美新車銷量 年減近三成

豐田、本田、馬自達、速霸陸等日本四大車商，7月在美新車銷量總計為31萬3,505輛，較去年同期減少29.3％。全球半導體短缺等供應鏈問題導致汽車供應受限，四家車商均呈現兩位數下滑。

日本│單日新增確診近25萬人 北海道、京都創高

日本3日新增24萬9,830人確診新冠肺炎，北海道、京都府與熊本縣等24道府縣創單日最多紀錄。另外，全國169人死亡。東京都3日感染38,940人，疫情以來第二高紀錄。北海道、京都府與熊本縣分別新增6,930人、6,891人及4,414人。

日本│日圓貶值助攻 34家企業利潤增2,400億日圓

《日經新聞》統計，截至7月底發布4～6月財報的34家日本主要企業，日圓貶值因素促使利潤增加逾2,400億日圓，達到這些企業淨利的16％，有助於化解原物料價格走高等負面影響。

韓國│限時開放日、台、澳門免簽證入境

韓國政府8月暫時恢復日本、台灣、澳門三地旅客的免簽證入境措施，為期一個月。近期外國遊客赴韓旅遊需求增大，但駐外外交機構發放簽證需要3～4周的時間，限制外國遊客的興致。

韓國│陸禁飛區軍演 100架次飛機受影響

國土交通部3日表示，中國宣布將在台灣周邊劃定的禁飛區舉行軍演，100多架次韓國飛機的航行難免受到影響。海運則影響不大。產業通商資源部官員表示，來往台灣的海運量本就不大，替代航線也不迂迴太遠，尚未接到物流受阻的報告。

美國│原物料飆漲 Under Armour調降全年財測

美國運動用品大廠Under Armour調降全年財測，理由是疫情、勞力短缺、俄烏戰爭等因素，造成全球供應鏈打結，原物料價格飆漲，衝擊到公司利潤。惟上季業績符合預期，3日早盤大漲3％。

美國 │莫德納Q2淨利22億美元 優於預期

莫德納第二季淨利22億美元和每股獲利5.24美元，雖然低於去年同期28億美元和6.46美元，但高於市場預期。營收年增9％至47億美元也高於預期。其預計今年新冠疫苗出貨金額210億美元。股價3日早盤漲逾4％報167.8美元。