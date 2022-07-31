8/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│特拉斯接首相 賭盤看好勝算九成

博彩公司Smarkets賭盤顯示，外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為下任英國首相的機率高達91％。財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）出線的機率僅不到一成。在英國廣播公司（BBC）上周舉行的電視辯論會，特拉斯被認為表現優於蘇納克。新黨魁的選舉結果將於9月5日公布。

英國│未來三個月產出平衡指數估歸零

工業聯合會（CBI）7月31日公布，迄7月底止的三個月產出平衡指數上升至+8，高於迄6月底止三個月的+5，但生活費用飆增壓抑消費者需求，預期指數在未來三個月為零。CBI經濟師Alpesh Paleja指物價高漲繼續打擊企業和消費者。

韓國│電動車累計銷量 首度突破30萬輛

韓國國土交通部7月31日發布，國內電動車累計銷量首度突破30萬輛，在新註冊登記汽車總量中占比首次超過1％。韓國電動汽車市場近來出現爆發式成長。2020年突破10萬輛，去年底破20萬輛大關，預計到今年底累計銷量將超35萬輛。

美國│拜登篩檢由陰轉陽 再接受隔離

總統拜登新冠病毒檢測再呈陽性，沒有出現病徵，感覺良好，但會按指引重新隔離至少五天。白宮醫生奧康納（Kevin O’Connor）表示，拜登服用新冠口服藥後仍然復陽，情況罕見。白宮宣布拜登取消近日出訪行程，並再接受隔離，直至病毒檢測轉為陰性。

美國│猴痘疫情蔓延 紐約市進入緊急狀態

繼舊金山與紐約州之後，由於猴痘病毒擴散，紐約市7月30日宣布進入公共衛生緊急狀態。當局警告，多達15萬紐約市居民可能有感染猴痘的風險。宣布進入公衛緊急狀態將允許官員發布緊急命令，並可修改法規條文來幫助減緩病毒擴散。

日本│岸田內閣支持率跌至51％新低

共同社最新全國電話民調結果顯示，岸田內閣支持率為51.0％，較上次7月11、12日調查的紀錄高峰大跌12.2個百分點，創去年10月內閣成立以來最低。53.3％受訪者反對為前首相安倍晉三舉行國葬，61.9％認為應該就此事舉行國會辯論。

日本│東京都新增確診 連四日逾3萬例

東京都7月31日新增確診病例已連續四天逾3萬例，新增31,541例，創當地周日歷史新高紀錄。大阪府6人死亡，新增16,473人感染。日本全國82人死亡，新增197,792人感染，扭轉先前連續四天新增逾20萬人。