5/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│Fed首季債券資產 虧逾3千億美元

財政紀錄顯示，聯準會第一季持有的債券資產呈現帳面虧損3,300億美元，主要是因為持有的公債及房貸抵押證券市值下跌，但當局首季仍向美國財政部上繳322億美元。

卡達│今年GDP料成長3.5％

看好今年底卡達主辦世界盃足球賽將推動經濟成長，卡達央行29日預期今年國內生產毛額（GDP）可望成長3.5％。信評機構惠譽（Fitch）在4月已將卡達今年GDP預期成長率調升一倍至3.2％。

印度│發電廠庫存下降 恐面臨煤炭短缺

能源部門表示，印度煤炭公司將進口煤炭用於發電。這是印度自2015年以來首次進口煤炭。4月以來，印度發電廠煤炭庫存下降約13％，預計第三季將面臨煤炭短缺。

北韓│新增發熱病例 連兩天低於10萬例

北韓官媒報導，28日全境新增發熱病例8.95萬餘例，連續兩天低於10萬例。累計發熱病例344.888萬餘例。國務委員會委員長金正恩當天主持召開防疫會議。

南韓│地方選舉6/1登場 執政黨民調領先

中央選舉管理委員會公布，為期兩天的地方議員和地方政府選舉缺席投票於28日結束，最終投票率達20.62％，創歷屆地方選舉缺席投票最高。地方選舉將於6月1日進行正式投票，民調顯示執政黨國民力量在多數地區占領先優勢。

日本│猛暑日！群馬縣飆攝氏35度高溫

氣象廳表示，群馬縣高崎市上里見町29日中午12時54分氣溫高達攝氏35度，創下日本今年第一個「猛暑日」紀錄，呼籲民眾注意補充水分嚴防中暑。

日本│東京29日新增2,194例確診

29日，東京都新增2,194例確診，另外新增四例死亡。大阪府新增1,502宗確診，再多四人死亡。北海道新增1,241例，沖繩1,173例。日本全國19人死亡，20,828人確診。