5/30 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

小鵬汽車傳裁員 涉及多部門

大陸電動車廠小鵬汽車近日傳出，正在進行一波組織架構調整與裁員，涉及多個部門。其中，該公司負責外銷業務的副總裁何力揚已於近期離職，其下屬負責外銷業務的營銷副總經理張一博、前北區總經理、銷售高級總監張傳金也將於近期離職。

界面新聞報導，除了外銷業務以外，小鵬汽車的互聯網中心也是此次組織架構調整的一大重點，該部門正在進行整體優化。前高德地圖產品副總裁陳永海1月加入小鵬汽車，擔任互聯網中心負責人，而前互聯網中心副總裁紀宇目前的職位是「顧問」。

知情人士透露，互聯網中心從中階幹部開始調整，一些小部門已經被裁撤，前期大量招進的應屆畢業生如果試用期沒有實際產出，也會被裁掉，容錯率很低。

針對裁員傳聞，小鵬汽車回應，大幅裁員與事實有出入，由於部分部門職位調整與績效優化，涉及少量相關員工的調整。（蘇崇愷）

中原銀行 併三家城商行獲批

在港股上市的大陸城商行中原銀行近日公布，其合併洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行三家城商行的方案已獲大陸銀保監會批准。

根據先前公布的合併方案，中原銀行將以人民幣（下同）284.7億元收購三家銀行所有股份，支付方式將按發行價每股2.1366元向各標的股東發行133.25億股代價股份。根據中原銀行2021年財報，該行資產規模為7,682.33億元，合併後規模將突破兆元、達1.23兆元，躋身前十大城商行。中原銀行27日股價跌2.38％，報0.82港元。

中原銀行是河南首家省屬地方法人銀行，於2014年由開封銀行、安陽銀行等13家河南省城商行合併組建成立。

近年來，合併已成中小銀行化解風險的重要方式。業內人士認為，在穩增長壓力下，中小銀行支援實體經濟的能力和動力有待提升，需加速改革優化銀行業格局。（黃欣）

有意在美建廠？蔚來廣招人才

大陸電動車企業蔚來汽車正在美國招募多個生產製造相關人才。招聘資訊顯示，招募的海外職缺包括海外專案車身工藝專家、海外製造園區規劃專家、海外規劃和基礎設施專家、海外物流專案經理等。業內人士猜測蔚來可能有意在美國建立新工廠，招聘旨在為美國工廠進行人才儲備，不過蔚來對此未予回應。蔚來港股股價27日大漲8.46％、報125.7港元。

目前，蔚來只在上海、合肥、北京等地擁有汽車研發中心及整車製造基地，未在海外涉足整車製造領域。（黃欣）

陸股觀測

中遠海控去年飽賺 分紅小氣惹議

2021年大賺近人民幣（下同）900億元，股價漲了10倍的大陸航運龍頭中遠海控，卻僅分紅139億元，引起部分中小股東不滿。根據年報，該公司2021年淨利潤892.96億元，年增約8倍，換算下來本次分紅比例占2021年度淨利潤的15.6％，遠遠低於此前的三次分紅的比例。中遠海控A股股價27日收報15.48元，漲2.38％。

中遠管理層在27日股東會上解釋，該公司的分紅在A股市場已處於較高水準。（黃欣）

綠地控股 提境外債延期方案

繼大陸多家地產商尋求延期償還到期債券後，A股上市地產商綠地控股27日公布，6月到期美元債一批本金總額4.88億美元境外債延期方案，並針對相關條款修訂向持有人進行同意徵詢，方案包括先償還10％本金，其餘本金則延期1年償還。

具有上海國資背景的綠地控股公告，該期美元債餘額為4.88億美元，票面利率6.75％，將於6月25日到期。在大陸各地零星爆發新冠疫情及上海病例激增與防控措施背景下，該公司的經營、財務狀況及短期流動性受到不利影響。（蘇崇愷）

市場脈動

水泥需求下降 企業削價競爭

大陸水泥價格指數27日報160.96點，下跌0.84％。市場分析，農忙加上疫情影響，多地水泥市場需求下滑，引發水泥企業削價競爭。（蘇崇愷）