5/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│Dollar Tree調升銷售預測 股價飆漲

廉價零售連鎖店Dollar Tree股價26日早盤飆漲15％報154美元，因為其把全年銷售預測從原先272.2億到278.5億美元區間，調高至277.6億到281.4億美元區間。因為物價高漲增加民眾到廉價商店購物需求。

美國│捍衛戰士：獨行俠首周末票房 破1億美元在望

由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」25日全球首映，專家預期美國首周末票房在9,800萬美元到1.25億美元之間。BoxOffice分析師Shawn Robbins指首周末票房肯定逾1億美元，這將是阿湯哥主演的電影，首次在美國首周末票房突破1億美元紀錄。

俄羅斯│通膨放緩、盧布回升 央行降息3個百分點

俄國央行26日把基準利率下調3個百分點，從14％調降至11％，因通膨放緩和盧布匯率回升等讓金融風險下降。其2月底急速升息至20％，4月8日開始降息，迄今已降息三次。

歐盟│凍結俄資產245億美元 低於外界預期

歐盟司法執行委員雷恩德斯25日表示，遭凍結的俄羅斯央行資產約245億美元，此金額低於外界預期。俄國指遭西方制裁後，其央行在世界各地資產被凍結約3,000億美元。雷氏指歐盟另外凍結俄國官員與富豪的實體資產逾107億美元。

菲律賓│候任總統任命央行總裁出任財長

6月底就職的候任總統小馬可仕26日宣布，任命央行總裁Benjamin Diokno出任財長，央行貨幣政策委員Felipe Medalla接任央行總裁。他釋出強烈訊號，上台後將維持財經政策連續性。菲國經濟正健康成長，外匯存底持續創新高。

新加坡│航空旅客量回升 達疫前水準40％

交通部長易華仁25日說，儘管中國關閉邊境，但新加坡航空旅客量過去兩個月仍持續回升，達到疫前水準約40％。今年4月僅5,000名中國旅客入境，占總旅客量不到2％。

日本│岸田文雄：6/10恢復接納外國旅客

日相岸田文雄26日在東京都內演講表示，計劃6月10日起恢復接納訪日外國遊客。初期，對象限定為有導遊等陪同的旅遊團。外國觀光團實驗項目的第一批參加者24日已從美國抵達成田機場。