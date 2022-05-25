5/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│政府經濟形勢評估 首刪除疫情影響

自2020年3月疫情爆發以來，日本政府首度在國內經濟形勢評估刪除新冠疫情影響的相關表述。雖然疫情仍在持續，但由於內需保持堅挺，政府認為通過適當的防疫措施能夠維持經濟社會活動。25日通報全國43人死亡，新增35,190人感染。

北韓│通報162萬例發燒、23例死亡

世界衛生組織（WHO）25日發布報告，北韓近日通報其境內13日至18日出現162萬多例發熱病例，死亡23例。這是北韓領導人金正恩本月12日正式公開境內發生新冠疫情的消息後，第二度向國際組織通報有關統計數據。

南韓│總統室：北韓連射導彈 恐測試核爆裝置

南韓總統室25日表示，北韓接連發射3枚彈道導彈，韓軍研判其中首枚是洲際彈道導彈（ICBM）。這是北韓今年第六次試射洲際導彈。同時，南韓探測到北韓正在豐溪里核子試驗場以外的地點進行第七次核子試驗所需的核武器起爆裝置測試。

新加坡│首季GDP年增3.7％ 優於預期

新加坡第一季國內生產毛額（GDP）年增3.7％，高於先前政府初估的3.4％。貿工部將2022年GDP成長預期維持在3～5％，但提到俄烏衝突和大陸封城，使得該國全年成長可能會在此區間的低端。

美國│設備需求強 4月耐久財訂單月增0.4％

美國商務部25日公布，4月耐久財訂單月增0.4％，雖不及分析師普遍預估的月增0.7％，但顯示設備、電腦等產品的需求維持強勁。排除國防項目的話月增0.3％；若不計波動較大的運輸設備，也是月增0.3％。

美國│星巴克冷壓果汁品牌Evolution Fresh 出售

星巴克24日同意將旗下冷壓果汁品牌Evolution Fresh賣給生鮮食品製造商Bolthouse Farms，未來將專注於咖啡飲品業務。此交易預計今年稍後完成，但收購價碼並未公開。星巴克2011年以3千萬美元買下Evolution Fresh。

瑞士│嘉能可支付12億美元 與美英巴西和解

全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）被控賄賂及市場操控的官司纏訟多年，稍早宣布將支付超過12億美元與美、英、巴西等國司法單位和解，其中包括向美國司法部支付7億美元，就賄賂案達成和解，另針對油價操控案支付4.9億美元和解金。