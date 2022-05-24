5/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│輝瑞：5歲以下幼童接種3劑疫苗安全有效

美國輝瑞藥廠（Pfizer）及BioNTech稍早宣布，年齡介於6個月至5歲的幼童在接種3劑疫苗後，預防有症狀新冠肺炎的功效高達80％，且實驗證明疫苗對幼童相當安全。由於許多幼童是在Omicron變種病毒高峰期接種疫苗，可見完成3劑接種也能有效預防感染Omicron。

法國│能源高漲 5月製造業信心微跌

法國統計局24日公布，5月法國製造業信心指數從108點降至106點，也低於華爾街預期的107點，主因是能源價格高漲，且烏俄戰爭造就市場動盪。資料顯示5月製造業新訂單指數下滑，因企業預期國內及海外訂單雙雙減少。5月涵蓋所有產業企業信心指數維持在106點不變。

比利時│開全球第一槍 猴痘確診隔離

比利時上周五通報國內第三例猴痘確診病例後，下令確診者進行21天隔離，成為全球第一個強制猴痘確診者隔離的國家。截至23日為止，比利時已累積4例猴痘確診病例，全球確診病例也達百例。自從5月初非洲爆發猴痘疫情後，英國政府也建議醫療人員同住家人及其他高風險族群應自我隔離21天。

俄羅斯│星巴克撤俄 關130家門市

全球連鎖咖啡巨擘星巴克（Starbucks）23日宣布退出俄羅斯市場，結束在當地將近15年的營運。星巴克向員工表示，公司決定關閉俄羅斯的130家門市，但將持續支付將近2,000名俄國員工的薪水六個月，並協助他們轉換至新工作。

日本│陸封城衝擊 5月PMI遜4月

日本au Jibun銀行調查的製造業採購經理人指數（PMI）5月初估值為53.2點，低於4月最終值53.5點，是過去3個月來最低點，主因是上游缺貨及大陸封城衝擊生產及新訂單需求。所幸5月服務業PMI初估值51.7點，高於4月最終值50.7點，才讓5月綜合PMI初估值從4月最終值51.1點增至51.4點。

日本│半導體缺貨 豐田6月全球產能減10萬輛

豐田汽車周二宣布，受到半導體缺貨的緣故，該車廠全球6月產能將縮減10萬輛至85萬輛。不過該公司並未調整本財年（至2023年3月止）全球汽車產量970萬輛的目標。豐田並表示，由於上海封城引發零件短缺，使得日本國內又有一座廠房產線停擺。總計5到6月期間，共有10座廠房的16條生產線受影響

澳洲│消費者信心指數周增1.7％

澳盛銀行最新調查顯示，上周澳洲消費者信心指數較前一周增加1.7％，是繼先前連續4周下跌後首度成長，主因是4月失業率跌至1974年以來最低點。澳洲消費者信心指數在先前4周總計下跌7.7％，儘管上周信心回升，但消費者預期的通膨率擴大至5.3％，因為上周汽油平均價格上漲。