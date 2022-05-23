5/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│美銀員工最低時薪升至22美元 6月底生效

美國銀行（BoA）23日宣布，美國員工最低時薪將調升至22美元，自6月底生效。美銀在過去五年逐步調升薪資水準，2017年將最低時薪調升至15美元，最近一次是在2021年10月，調高至21美元，目標是在2025年前上調至25美元。

瑞士│IEA：切莫加深對石化燃料依賴

國際能源總署（IEA）執行董事畢洛（Fatih Birol）在瑞士舉行的世界經濟論壇示警，切莫讓俄烏戰爭引爆的能源危機，加重全球對石化燃料的依賴。包括再生能源在內的正確投資應該繼續，意味著全球不必在能源短缺與石化燃料加速氣候變遷之間做取捨。

德國│5月Ifo經濟景氣指數升至93 優於市場預期

德國5月企業信心攀升。根據Ifo經濟研究院23日公布，5月Ifo經濟景氣指數由4月的91.9升至93，優於市場預期的91.2。Ifo總裁費斯特（Clemens Fuest）指出，事實證明德國經濟能抵擋通膨憂慮、原物料瓶頸和俄烏戰爭衝擊。

德國│BMW研發替代能源 降低倚賴天然氣

寶馬（BMW）生產事業主管內德科維奇（Milan Nedeljkovic） 周一表示，該車廠正在投資開發對太陽能、地熱、氫燃料計畫，以降低對天然氣的倚賴，並警告俄羅斯天然氣的禁令恐令汽車業生產停擺。

新加坡│統計部：4月核心CPI年增3.3％

新加坡4月核心消費者物價升溫。星國統計部23日公布，4月不含個人陸路交通和住宿費的核心消費者物價指數（CPI）年增3.3％，符合市場預期，但高於3月的年增2.9％，主要因為食品和電費上漲。4月CPI年增5.4％，與3月一致。

韓國│央行26日開例會 專家估再升息1碼

專家預期韓國央行26日召開例會可能再度宣布升息1碼，以對抗通膨。《華爾街日報》調查26位分析師意見，有23位預期5月貨幣政策會議將再升息1碼，幅度與4月相同，將利率上調至1.75％，將創下2021年8月以來利率連五升紀錄。

尼泊爾│NOC調高燃料零售價 加重通膨疑慮

國營的尼泊爾石油公司（NOC）基於油價上漲，23日宣布調高燃料零售價，升幅最高12.5％，此舉將加重通膨憂慮。NOC透過聲明表示，1公升汽油將調漲至180尼泊爾幣（約1.45美元），漲幅為5.8％，15.4公斤桶裝瓦斯漲幅12.5％。