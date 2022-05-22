5/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

印度│燃料、大宗商品降稅 減輕民眾負擔

印度周日起對燃料及主要大宗商品進行降稅，希望減緩物價上漲對民眾帶來的通苦。其中該國政府分別對汽油與柴油調降消費稅，每公升各自削減8盧比與6盧比，並且還對焦煤、無煙煤與PCI煤等取消進口稅，以遏止相關原物料成本急遽攀升。

澳洲│艾班尼斯成總理 將出席四方安全對話峰會

即將接任澳洲新總理的艾班尼斯表示，將會出席24日在東京舉的四方安全對話（Quad）峰會，預料將與美國、日本與印度等國家領袖見面討論對中議題。他還指出他的三名影子部長，分別是即將接下外交部長的黃英賢、金融部長的加拉格爾（Katy Gallagher）與財政部長的查默斯（Jim Chalmers）將在周一宣誓就職。

北韓│單日發燒病例少於20萬 官媒稱正面發展

北韓官煤報導，境內單日新增發燒病例創下近十天來首度降到20萬人以下，它強調這是該國採取防疫措施以來出現的「正面發展」。北韓是在12日首度證實爆發新冠疫情，由於該國2,500萬人口缺乏疫苗，加上醫療設備匱乏與可能出現糧食危機，因此該國疫情發展也格外引發關注。

泰國│曼谷市長選舉登場 大選風向球

被視為泰國大選風向球的曼谷周日舉行近十年來首次市長選舉，這是自該國2020年爆發街頭抗議，要求政治改革後的第一次重要投票，高達30位候選人參選、打破以往紀錄。不過這次選舉聚焦在一般社會議題，像是如何解決都市擁擠、空污與噪音問題等。

德國│西門子能源砸40.5億歐元買西門子歌美颯

西門子能源公司提出40.5億歐元收購全球第二大風力發電機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa Renewable Energy）的剩餘股份，預料這項交易將使兩家公司的成本協同效益最多高達3億歐元。西門子能源先前受到股東施壓，要求全面控制西門子歌美颯。前者目前持有後者約67％股權。

沙烏地阿拉伯│富翁王子與PIF簽約 賣王國控股股權

沙國億萬富翁王子阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）已與該國最有影響力的主權財富基金PIF簽約，將他旗下「王國控股」投資公司的16.87％股權賣給PIF。根據協議，PIF將以每股2.42美元買下「王國控股」約6.25億股，總金額達15.1億美元。

英國│猴痘疫情擴散 世衛：將擴大監測

世界衛生組織表示，預期未來數日將有更多猴痘病例出現，它還表示將會擴大監測地區。截至21日為止，該組織表示已有12個會員國通報猴痘病例，其中有92例已經證實，另外28例是疑似病例。猴痘疫情過去多發生中、西非，多透過親密接觸進行傳播，但近來在歐美國家卻陸續傳出猴痘疫情。