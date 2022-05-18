5/19 Global Scan掌握全球投資脈動

韓國｜現代集團將砸21兆韓元衝刺電動車

現代集團的現代汽車和起亞汽車18日發佈大規模國內投資計劃，截至2030年將在國內電動車領域投資21兆韓元（約台幣5,386.5億元）。現代起亞2030年的國內電動車年產能將達144萬輛，相當於今年國內電動車生產目標的四倍。

韓國 ｜ KDI下修今年經濟成長至2.8％

開發研究院（KDI）18日預測2022年韓國經濟將成長2.8％，較其去年11月的預測下調0.2個百分點。原因是進口物價上漲、主要國家升息、外部環境惡化等因素恐導致出口增速放緩。

英國｜Burberry去年營收增逾兩成

精品品牌博柏利（Burberry）18日公布去年度營收成長23％至28.3億英鎊。財務長Julie Brown指中國占整體銷售30％，但其四成中國業務受封城衝擊，中期業績表現取決於中國何時擺脫封城影響。

美國｜Target首季獲利弱 股價暴跌

零售商Target股價18日早盤暴跌24.6％報162.28美元。雖然首季營收251.7億美元高於市場預期，但每股獲利2.19美元低於市場預期3.07美元。主要是供應鏈問題、燃料成本走高、降價促銷和非必須品銷售不如預期等衝擊其獲利表現。

日本｜疫情衝擊 家庭儲蓄年增2.5倍

新冠疫情導致日本家庭儲蓄不斷增加。根據日本銀行（央行）估算，截至2021年底，未用於消費而變成存款的金額達到50兆日圓，僅一年時間就增至2.5倍。及至2022年3月底，新冠儲蓄又增加到55兆日圓左右。

澳洲｜總理莫里森民調急起直追

21日大選在即，兩項最新民調顯示總理莫里森縮小落後的幅度。《雪梨晨驅報》民調，工黨對自由黨—國家黨執政聯盟的支持率差距，從兩周前54％對46％，縮小至51％對49％。衛報民調也顯示差距從49％對45％，縮小至48％對46％。

沙烏地阿拉伯｜看好電玩 PIF首季持有5％任天堂股權

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）揭露，截至第一季底，持有5％的任天堂股權，價值約30億美元，顯示其看好電玩前景。但該主權基金強調這是純粹投資，無意干涉公司經營。