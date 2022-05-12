5/13見報 Global Scan 掌握全球投資脈動

北韓│爆首例Omicron確診 金正恩下令全國封鎖

北韓政府在12日公布首例感染Omicron變種病毒的確診病例，是全球疫情爆發兩年多來首例。北韓領導人金正恩大動作宣布全國各縣市「嚴格封鎖」，並下令動用緊急醫療儲備資源。北韓政府根據5月8日採集的樣本表示，首都平壤已有居民感染Omicron病毒，但拒絕透露詳細確診人數。

韓國│金援小企業 追加59.4兆韓元預算

韓國新政府提出59.4兆韓元（約460億美元）追加預算，目的在幫助小型企業從疫情的衝擊復甦。韓國經濟財政部透過聲明表示，在總統尹錫悅10日就職後，內閣批准該筆預算，要求將大部分經費撥給受防疫措施影響的小商家和公司。

菲律賓│首季GDP年增8.3％ 大幅超越市場預期

菲律賓統計局12日公布，第一季國內生產毛額（GDP）年增8.3％，優於2021年第四季的年增7.8％，並大幅超越市場預估的成長6.7％。與前季相比，首季GDP經季調後成長1.9％。統計局指出，隨著邊境重啟，未來幾季經濟可望持續復甦。

芬蘭│總統、總理支持立即申請加入北約

無懼俄羅斯的威脅，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）12日發表聯合聲明，支持「立即」申請加入北約（NATO），稱此舉可強化芬蘭安全，而芬蘭成為北約一員，也有助鞏固北約這個防禦聯盟。芬蘭過去礙於長達1,340公里的邊界與俄國接壤，始終保持軍事中立立場，但俄烏爆發戰事促成芬蘭政策大轉變。

德國│西門子退出俄羅斯 上季獲利腰斬

西門子先前宣布退出俄羅斯市場後，造成上季（3月底止）認列6億歐元（約6.3億美元）資產減損，使上季淨利年減49％至12.1億歐元，低於華爾街預期的17.3億歐元。上季營收年增16％至170.4億歐元，上季訂單總額也年增32％至209.8億歐元，雙雙優於預期。

瑞士│新亞變種十多國現蹤 WHO密切關注

部位於瑞士日內瓦的世界衛生組織（WHO）11日表示，全球已有十多國檢測到Omicron亞變種病毒BA.4與BA.5，可能導致全球爆發零星疫情，但目前傳播率仍低。其中16國檢測到BA.4、不到700例。逾17國發現BA.5蹤跡，逾300例。世衛將密切監測，以觀察它們是否會取代BA.2成為全球主流病毒株。

紐西蘭│房市持續降溫 4月銷售數量月減近三成

紐西蘭房地產協會12日公布，4月房屋銷售數量月減近三成，房價中位數月跌1.7％至87.5萬紐元（約55萬美元），顯示紐國房市持續降溫，與先前兩年受惠於經濟振興措施而強勁成長呈強烈對比。部分經濟學家預估，在紐西蘭央行調升利率後，未來兩年房價恐下跌10％～15％。