5/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜福特暗示續持股 Rivian股價反彈

電動車商Rivian的IPO持股閉鎖期8日結束。福特9日拋售800萬股，占其持股約8％，Rivian股價10日盤中創21美元新低。福特暗示會繼續持有剩餘的9,400萬股，Rivian股價11日早盤反彈1.5％報23.14美元。

美國 ｜西方石油Q1獲利47億美元 創季度新高

巴菲特不斷加碼的西方石油，首季獲利47億美元，創季度獲利新高，因油價首季有供應憂慮而大漲所帶動。股價11日早盤上漲逾2％逼近61美元。巴菲特持有其15.2％股權，就是看好油價持續上漲和其在二疊盆地的油田資產。

美國｜眾院通過緊急援助烏克蘭400億美元

眾院10日以壓倒性票數，通過對烏克蘭和該地區內的盟國，提供400億美元緊急援助，在軍事和難民等問題上伸出援手。但此援助法案在參院遭到共和黨的反對。外界預料此案在國會將因此延宕一段時間，才能送交拜登總統簽署通過。

越南｜Vingroup汽車部門上市計畫 延至明年

Vingroup董事長潘日旺11日表示，旗下汽車部門VinFast原計劃今年第四季上市，但因市場情勢不明朗而可能延後至明年。集團會優先把資金投入VinFast以達成具野心的汽車銷售目標。他強調上市目的除了籌資，也為了行銷與全球布局。

日本｜陸封控缺料 Panasonic年度獲利預測持平

Panasonic在11日預測本年度（4月1日起）營運獲利3,600億日圓，跟去年度幾乎持平，較市場預估低約6％。因為中國封城防疫使零件供應不足，和俄烏戰爭讓原料價格高漲等威脅其獲利。其包括為特斯拉生產專用電池等多項業務都受此影響。

紐西蘭｜提前2個月！7/31起全面開放邊境

總理阿爾登11日表示，從7月31日全面對外開放邊境，較政府原先計劃的時間提前兩個月。凡持有效簽證者，不管簽證類別都能入境。阿爾登認為這有助緩解技術勞工不足問題和提振旅遊業，從而有利經濟發展。

德國｜4月通膨7.4％ 逾40年最高

統計局11日公布4月通膨率7.4％，創逾40年最大增幅，符合市場預期。主要是天然氣與礦物油產品等價格大漲推升通膨率。其中天然氣與能源產品價格各年增47.5％和35.3％。扣除能源與食物價格的核心通膨率3.8％。