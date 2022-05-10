5/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜沃荷畫作「槍擊瑪麗蓮」 拍出天價

普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）名作「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）9日在紐約拍出1.95億美元天價，打破美國藝術家作品拍賣紀錄。這幅瑪麗蓮夢露肖像畫由藝術品經銷商加戈西安（Larry Gagosian）得標。

美國 ｜小型企業樂觀指數 止跌

美國獨立企業聯盟（NFIB）最新調查顯示，小型企業樂觀指數4月與3月數據同為93.2，維持於2020年4月以來最低水平。儘管此數據優於市場預估的跌至92.9，並中斷前三個月下滑趨勢。

德國｜5月經濟信心指數 優於預期

德國智庫歐洲經濟研究中心（ZEW） 10日公布，德國5月經濟信心指數從4月的負41升至負34.3，優於分析師預估的負44.5。儘管該指數仍處於負值，但專家對於德國經濟展望的悲觀程度已有改善。

菲律賓｜ 大選開票 小馬可仕獲壓倒勝利

據菲律賓總統大選98％開票結果顯示，已故獨裁強人馬可仕之子小馬可仕獲得3,100萬票壓倒性勝利，是對手羅貝多的兩倍，篤定當選菲國總統。小馬可仕副手薩拉票數則是對手三倍。官方正式結果將於本月底公布。

日本｜家庭消費支出 增幅九年新高

總務省10日公布，2021年度（至今年3月），兩人以上家庭每戶月均消費支出為280,935日圓（約台幣64,896元），剔除物價變動因素後實際較上年度增加1.6％。這是四年來首次增加，增幅創下九年來新高。主要是因為外出就餐、旅遊等消費支出回升。

日本｜索尼 PlayStation 5遊戲機超賣

索尼宣布，甫於3月結束的上個年度，PlayStation 5遊戲機狂賣1,150萬部，遠高於前年度的780萬部。由於今年第一季營收與獲利大好，索尼將於本月展開規模2,000億日圓（15.4億美元）庫藏股計畫。

韓國｜總統尹錫悅：建設由人民作主的國家

第20屆總統尹錫悅10日就職，演說時強調將建設由人民作主的國家。同日任命國務總理韓洙，秋慶鎬為經濟副總理兼企劃財政部長官，李宗昊為科學技術資訊通信部長官。