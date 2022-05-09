5/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

印尼｜首季經濟成長5％ 連四升

拜商品價格飆升至歷史高點以及防疫措施鬆綁所賜，印尼第一季經濟較去年同期成長5.01％，連續四季擴張，略高於市場預期。去年第四季經濟年增率為5.02％。

澳洲｜大選倒數 提前投票開跑

澳洲即將在21日舉行國會大選，9日開放投票當天因故無法參加的選民提前投票。選前最新民調顯示中間傾左的勞工黨持續擴大領先幅度，反觀總理莫里森（Scott Morrison）領導的保守派執政聯盟支持度下滑。

美國｜Palantir首季營收 遜華爾街預期

軟體公司Palantir Technologies上季（3月底止）營收4.5億美元雖高於去年同期的3.4億美元，但每股盈餘（EPS）經調整後只有0.02美元，低於去年同期的0.04美元。同時該公司預期本季營收4.7億美元，低於華爾街預期，使股價在9日早盤暴跌12％。

墨西哥｜ 4月通膨率7.68％ 21年最大

墨西哥9日公布4月消費者物價指數（CPI）年增7.68％，創下21年來最大通膨率，主因是食品及飲料價格年增將近13％。排除波動劇烈的食品及能源價格後，4月核心通膨率也高達7.22％，令外界預期央行將在12日決策會議後宣布升息2碼。

瑞典｜是否入北約 15日宣布

繼芬蘭政府預定12日宣布申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，瑞典政府也跟進做法。瑞典執政黨社會民主黨秘書長鮑丁（Tobias Baudin）表示，預定15日宣布決定。目前瑞典國會也在進行國安政策評估，預計13日發表評估報告。

德國｜英飛凌 二度調升全年財測

車用晶片大廠英飛凌（Infineon）9日公布上季（3月底止）營收年增22％至33億歐元，高於預期，反映全球半導體持續供不應求。英飛凌第二度調升全年財測，預期全年營收在130億至140億歐元之間，較先前的預估範圍調升5億歐元。

歐元區｜投資人信心指數 連三降

歐元區Sentix投資人信心指數在5月降至負22.6，不僅是連續第三個月下滑，更跌至2020年6月以來最低點，主要是受到現況指數拖累，但投資人對未來的預期指數同樣在5月下滑。Pantheon Macroeconomics歐洲經濟學家狄波諾預期，歐元區經濟將在第二季加速成長，但下半年再度減速。