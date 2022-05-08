5/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜穆斯克收購推特 拚營收翻五倍

《紐約時報》報導，全球首富穆斯克向投資者稱，在完成收購社交媒體推特（Twitter）後，預估推特2028年營收將達264億美元，其中廣告收入將為120億美元。去年，推特的收入為50億美元。

愛爾蘭｜顛覆常態 新芬黨躍議會最大黨

愛爾蘭民族主義政黨「新芬黨」在議會選舉確定拿到27席，領先壟斷權力數十年之久的親英統一派民主聯盟黨的25席，躍居議會最大黨。新芬黨副主席歐尼爾今天盛讚北愛爾蘭進入「新紀元」。

德國｜什列斯威-荷斯坦邦選舉 基民黨預料領先

德國北部什列斯威─荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）8日舉行地方選舉，保守派基民黨（CDU） 預料將大幅領先，讓去年聯邦選舉表現不佳的基民黨士氣大為提振。

烏克蘭｜ 盧甘斯克州學校遭俄轟炸

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天說，州內一所鄉下學校被俄羅斯轟炸，恐有多達60位避難民眾喪生，學校建物全毀；鄰村另一棟11人藏身的房舍被空襲，救難人員正持續搜救。

日本｜黃金周長假疫情升溫

黃金周長假進入尾聲，日本各地疫情出現升溫跡象，東京都8日新增確診4,711例，大阪府新增3,324例，沖繩也連兩天新增逾2,000例。8日全國新增42,538人。

韓國｜新任總統就職典禮 10日舉行

韓國將在10日舉行新任總統尹錫悅的就職典禮，根據籌備委員會公布的外賓名單，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、中國國家副主席王岐山都在列。日方則可能由外相林芳正代表出席。

韓國｜8日新增確診周增逾2,000例

韓國8日新增確診40,064例，累計確診1,754萬4,398例。單日新增病例較一周前（5月1日）增加2,303例。新增病例較一週前增加為3月底疫情出現好轉以來首次，本周新增病例數是否重新反彈需要密切觀察。