5/6 China Scan 參與中國A股行情

北京│地鐵關閉 共享單車重出江湖

為配合疫情防控，5日起北京13條線路的60多個地鐵站出入口實施封閉管理，同時對朝陽區朝陽路以南的158條公車線路採取繞行、停運等措施。在「五一」小長假後上班首日，共用單車成為上班族的首選，導致部分地鐵門口共享單車暴增。

浙江│率先推出個體戶紓困政策

浙江省5日公布大陸首個針對個體工商戶的紓困政策，意見內容涵蓋降低經營成本、給予專項補貼、強化金融幫扶、優化營商環境四個方面，共25條措施。其中，明確初次創業的個體工商戶，最高可申請人民幣50萬元創業擔保貸款。

廣東│ 首家醫院使用數位人民幣

廣東省人民醫院惠福分院5日應用數位人民幣醫療支付，涵蓋門診就醫線上與線下支付、互聯醫院就診繳費、住院費用繳納及結帳繳費三大情境。這是廣東省醫療機構首度應用數位人民幣，該院將進一步推進探索數位人民幣在醫療機構的各種應用情境。

陝西│鼓勵陝人遊陝 推出文旅惠民卡

陝西近日推出文化演出、旅遊景區、精品線路等「陝西人遊陝西」惠民活動，並發放5,000張陝西文旅惠民卡，卡內共有惠民補貼人民幣（下同）200元，經帳號實名註冊即可領取，遊客可在指定平台內購買享受惠民補貼的文化演出和旅遊景區門票。

湖南│土坑酸菜涉事廠家被停產

3月，大陸央視「315晚會」揭露湖南岳陽華容縣插旗菜業、錦瑞食品在內的多家醬菜生產商有收購「土坑酸菜」、生產環境惡劣等嚴重影響食安的行為。近日，涉事廠家錦瑞食品被停產，兩名負責人分別被罰人民幣100萬元。

澳門│澳門舉辦首場NFT藝術展

澳門元宇宙產業協會（MIAM）舉辦的首場NFT（非同質化代幣）藝術展覽「造夢空間：元宇宙新浪潮」，日前在澳門葡京人H853 Fun Factory娛樂廠開幕，為參觀者帶來37件全球知名NFT藝術家的作品。

香港│金管局跟隨美國升息兩碼

在美國聯準會（Fed）年內第二次升息後，香港金管局也宣布將基準利率提高50個基點，從0.75％上調至1.25％。分析師表示，香港實施聯繫匯率是綁定美元，就必須與美國保持同步的利率政策。在本輪Fed的升息行動中，香港都將緊隨其後。