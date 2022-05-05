5/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

馬來西亞｜新訂單湧入 4月PMI強升至51.6

標普全球評級（S&P Global）5日公布，馬來西亞4月製造業採購經理人指數（PMI），從3月的49.6揚升到51.6。S&P Global首席經濟學家威廉森指出，4月馬國製造業產品需求激增，生產者回報湧入的新訂單創2014年4月來最大增幅，足見國內外銷售皆見回溫。

美國｜ICE收購房貸數據公司Black Knight

紐約證交所的母公司洲際交易所（ICE）4日證實，該公司同意以131億美元現金加股票收購房貸數據公司Black Knight，目的在於提高自家在美國房貸市場的實力。此收購案已獲得兩間公司董事會同意，預計於明年上半年完成交易。

美國｜Meta營運面臨挑戰 減緩人員招募

臉書母公司Meta基於營收成長減速，加上蘋果修改隱私權政策、俄烏戰爭和通膨居高不下等多重挑戰，有意減緩人員招募速度。根據消息人士表示，Meta在近幾周暫停招聘初階工程師後，接下來打算停止或減緩招聘中階和資深職務。

美國｜ 初領失業救濟人數20萬人 高於預期

上周初領失業救濟增加1.9萬人至20萬人，創2月中來新高，高於市場預估18.2萬人。4月Challenger企業宣布裁員數月增14％至2萬4,286人，創去年5月來新高，同時為今年來首次裁員數高於去年同期。不過，今年前四月累計裁員近8萬人，創歷年同期新低。

德國｜3月製造業訂單淡 遠低預期

根據德國統計局5日公布，受到海外訂單萎縮拖累，3月製造業訂單月減4.7％，降幅遠遠大於2月修正後的月減0.8％，也高於分析師預估的月減0.5％。報告顯示，3月資本財訂單月減8.3％，中間財訂單月減1.5％，消費財訂單月減6.4％。

土耳其｜4月CPI年增69.67％ 創近20年最高

土耳其統計局5日公布，受俄烏戰事導致全球商品價格大漲影響，4月消費者物價指數（CPI）年增69.67％，不僅高於3月的年增61.14％與市場預期的67％，增幅亦創下2002年2月以來最高、連11個月上揚。其中以運輸費用增幅最大，其次是飲食、非酒精飲料與電器等。

巴西｜央行抗通膨 基準利率調升4碼

巴西3月通膨率創逾18年新高，為對抗通膨巴西央行緊跟在美國聯準會之後升息，5日宣布將基準Selic利率調高1個百分點（4碼）至12.75％，觸及五年來新高，是繼3月後連續第二度升息4碼，巴西基準利率已連十升，自去年3月啟動升息循環至今已調升10.75個百分點。不過央行決策官員暗示，6月例會Selic利率升幅將放緩。