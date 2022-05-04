5/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜新冠疫苗助攻莫德納 上季營收60億美元

BP在3日表示，因退出俄羅斯石油公司Rosneft的19.75％持股，使資產減值255億美元，令首季虧損203.8億美元，扭轉去年第四季獲利23.3億美元局面。其首季每股配息5.46美分，並且砸25億美元買回自家股票。

美國｜優步上季營收成長逾1倍 優於預期

叫車服務業者優步（Uber）周三公布首季財報顯示，上季營收年增136％至68.5億美元，優於市場預期的60.9億美元，主因在於疫情趨緩帶動民眾乘車與美食外送需求攀升。但優步上季因投資支出而淨損59億美元。

美國｜3月進口激增一成 貿易赤字創新高

商務部公布，因電腦、車輛與原油等需求強勁，3月進口激增10.3％至3,515億美元，出口成長5.6％至2,417億美元。3月貿易赤字因而月增22.3％，創下1,098億美元高紀錄。

德國｜保時捷領投 美電池新創Group14募得資金

勞工部3日公布，4月失業人數經季調後減少1.3萬人至228.7萬人，低於市場預估的減少1.5萬人。雖然經濟在春季復甦和解除新冠防疫措施，讓失業人數持續減少，但俄烏戰爭拖累德國經濟復甦速度放慢，4月失業率維持在5％不變。

法國｜空巴新客機A321XLR 延至2024年推出

外媒引述業界人士消息報導，法國飛機製造商空中巴士（Airbus）將最新款單走道客機A321XLR研發時程延後數月，預計要到2024年才會推出，以符合主管機關對於防範飛機失火日趨嚴格的安全規範要求。

奧地利｜OPEC+可能維持每日增產43.2萬桶

總部位於奧地利的石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國將於5日開會，OPEC+可能維持現行小幅增產政策，亦即6月每日增產43.2萬桶。相關代表指出，中國防疫封鎖引發需求下滑擔憂，但受西方制裁影響的俄國產出下滑，可能促使OPEC+做出維持現行增產步調決定。

日本｜14歲以下兒童1,465萬人 連41年減少

在兒童節（5月5日）前，總務省4日發布，截至4月1日，包括外國人在內的14歲以下兒童人數為1,465萬人，較去年減少25萬人，連續41年減少。兒童占總人口的比例也下降0.1個百分點至11.7％，連續48年下降。