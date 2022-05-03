5/4 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜BP首季大虧203.8億美元

BP在3日表示，因退出俄羅斯石油公司Rosneft的19.75％持股，使資產減值255億美元，令首季虧損203.8億美元，扭轉去年第四季獲利23.3億美元局面。其首季每股配息5.46美分，並且砸25億美元買回自家股票。

德國｜4月失業人數減幅 低於預期

勞工部3日公布，4月失業人數經季調後減少1.3萬人至228.7萬人，低於市場預估的減少1.5萬人。雖然經濟在春季復甦和解除新冠防疫措施，讓失業人數持續減少，但俄烏戰爭拖累德國經濟復甦速度放慢，4月失業率維持在5％不變。

歐元區｜3月PPI年增36.8％ 創新高

歐盟統計局3日公布，歐元區3月生產者價指數（PPI）年增36.8％，增幅再創新高，高於市場預估的年增36.3％，主要是能源價格年增104.1％所帶動。扣除能源後的PPI年增13.6％，主要是供應鏈瓶頸問題導致半成品價格上漲所致。

加拿大｜Stellantis投36億加元 擴大加國電動車布局

全球第四大車商Stellantis宣布將投資36億加元（約830億台幣）以提升兩座加拿大組裝廠設備，以及擴大其研發中心規模，以更專注長期發展電動車策略。Stellantis指出，這項投資是發展電動車的重要一步。

美國｜漲價難止血 杜邦Q1獲利年跌0.2％

工業原料製造商杜邦3日公布首季淨利年跌0.2％至4.2億美元，儘管已調漲產品價格6％，仍未能抵銷原料和運費上升的影響。執行長布林(Ed Breen)指中國疫情等因素令供應鏈持續緊張，將拖累本季業績表現。

美國｜雅詩蘭黛Q1淨利低預期 調降全年銷售預測

美妝品牌雅詩蘭黛上季淨利年增22％至5.58億美元，銷售年增10％至42.5億美元，但低於市場預估。公司基於中國封城防疫和俄烏戰爭等因素，調降全年度銷售成長幅度與每股獲利等預測區間。

美國 ｜ 特斯拉8月股東會 表決股票分割案

特斯拉將在8月2日於德州奧斯汀舉行股東大會，就3月提出股票分割進行投票。其2020年8月從宣布到執行分割的兩周半內，股價大漲逾60％，因此投資人樂見股票再分割。