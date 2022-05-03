5/4 China Scan 參與中國A股行情

北京│核酸單樣本檢測價格 調降

北京公布，自3日起新冠病毒核酸單樣本檢測價格由每次人民幣（下同）24.9元降低至19.7元，混合檢測價格同步由每樣本5.9元降低至3.4元。據稱，該價格為最高政府指導價，檢測機構只能下調價格、不得上調。對單純進行核酸檢測者，不收取門診服務費。

上海│解決採購問題 民眾團購買驢

上海部分偏遠地區「微解封」後，仍禁止使用各種交通工具。為解決出行採購問題，青浦區有人開始團購「驢」。微信還有網友PO出團購的網址和價格，並指出能「很快能到貨」，在網上引起熱議。

廣東│ Q1外貿總額增速0.6％ 後段班

大陸經濟第一大省廣東的第一季GDP增速明顯放緩，年增3.3％至人民幣（下同）2.85兆元。其中，在疫情波及下對外貿影響尤其明顯，外貿總額為1.84兆元，增速0.6％，增速不僅居大陸各省份排名後半段，也是除直轄市外的五大外貿強省中，唯一僅個位數增長省份。

香港│防疫限制措施 19日起進一步放寬

香港特首林鄭月娥3日宣布，5月19日起進一步放寬防疫限制措施，包括允許餐廳內用時間延長至午夜12時，以及重開酒吧和卡拉OK等。當中有三項措施將提前兩周放寬，即從5日起重開泳池、沙灘、水上樂園；市民在戶外運動和到郊野公園時不須戴口罩；因應母親節，內用每桌人數上限從現在的四人增至八人。

海南│投千萬數位人民幣 提振免稅消費

海南1日起與工行、農行、中行、建行、交行等五家銀行合作，投入1,000萬元數位人民幣，開展離島免稅購物滿減活動，活動期限至5月31日。海南此次發放的數位人民幣消費券面額分別為30元、300元、500元，讓民眾支付可依消費金額有不同選擇。

甘肅│蘭州動物園觀光車側翻 釀2死

蘭州野生動物園2日下午發生一起觀光遊覽車側翻事故，車上多名遊客掉入一個五、六公尺深的溝渠內，釀成兩死17傷的慘劇。當地政府也成立事故調查組，動物園表示3日起將對園區安全工作進行隱患排查，網約購票暫時停止。

雲南│73個旅遊景區 擬門票減免

雲南省最新公布2022年A級旅遊景區門票減免名單，共有73個景區可獲得門票減免，包括紅河撒瑪壩萬畝梯田、大理蝴蝶泉、虎跳峽、石林和瀘沽湖等著名景點。門票降價的部分，將由雲南省照減免額度給予景區50％補貼。