5/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜ios獨厚Apple Pay 蘋果遭控壟斷

蘋果公司2日遭歐盟反壟斷機構發「異議聲明」指控，濫用iOS系統行動錢包在市場的優勢地位，限制競爭對手使用其NFC晶片技術，獨厚自家行動支付服務Apple Pay，蘋果恐因此面臨歐盟鉅額罰款，被迫向對手開放其行動支付系統。

日本｜寵物貓狗支出平均 連2年成長

寵物保險巨頭Anicom損保公布寵物貓狗支出的最新調查。2021年寵物狗支出平均為345,572日圓（79,275台幣），寵物貓169,247日圓（38,826台幣），均為連續兩年增加。狗糧和點心支出年增1.8％至65,924日圓，貓糧與點心則大幅增加23.0％至52,797日圓。

歐元區｜通膨、戰爭衝擊 4月經濟景氣指標降至105

歐盟執委會2日公布，受通膨飆升及俄烏戰爭衝擊，衡量歐元區企業和消費者信心的4月經濟景氣指標，從3月的106.7降至105.0。4月數據下滑，與工業、零售、建築等產業及消費者信心惡化大有關聯。若以國家論，西班牙和法國的信心重挫，德國持平，義大利回升。

紐西蘭｜開放60國旅客免簽入境 台灣亦在內

紐西蘭於2日重啟邊境，開放美英和新加坡等60個享有免簽待遇國家的旅客入境，台灣也在免簽名單之內，旅客只要打過疫苗且持陰性證明便可免隔離。周一預計有43個國際航班在奧克蘭機場起降，搭載約9,000名旅客，紐國官員拿國產巧克力迎賓。

瑞典｜歐股閃崩 斯德哥爾摩股市一度急挫8％

歐洲股市2日發生「閃崩」（flash crash）事件，但分析師認為並非是什麼全球大事引起，而是交易錯誤、技術故障的可能性較大。瑞典斯德哥爾摩股市跌幅最重達8％，但之後收斂到1.2％，丹麥、挪威、德國、義大利、法國等國股市盤中也急挫，隨後收復若干失土。

澳洲｜勞力需求強勁 Q2失業率可望跌破4％

澳盛銀行（ANZ）2日公布，澳洲4月徵才廣告量月跌0.5％，但與去年同月相比仍成長26.3％，相較2020年2月（即新冠疫情爆發前）增幅超過57％。ANZ指出，勞力需求依舊強勁下，澳洲失業率在今年第2季可望跌破4％，來到1970年代初以來最低點。

韓國 ｜ 暌違566天 口罩正式解禁

韓國2日起不再強制戶外戴口罩，防疫部門2日呼籲，希望在戶外自覺佩戴口罩的行為能得到尊重。這是韓國政府自2020年10月13日下達口罩令以來，時隔566天解除口罩令。2日韓國新增確診20,084例，是自2月1日以來的最低值。