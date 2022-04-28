4/29 China Scan 參與中國A股行情

四川│五一假期 上百A級風景區門票打折

為了促進「五一」假期文化旅遊消費，四川省112家收費A級旅遊風景區將實施門票打折、優惠套票等各類優惠措施。其中，5A級旅遊風景區共有9個，包括九寨溝、劍門關、碧峰峽等熱門旅遊景點。

北京│疫情升溫要囤貨 冰箱大熱賣

北京疫情升溫，據陸媒報導，北京蘇寧易購線上線下的冷凍櫃銷量，單日能超過300台，相當於平時1個月銷量。北京國美、大中電器資料也顯示，這次疫情爆發後，冷凍櫃、冰箱等產品需求量激增，容積100至120公升左右的小型冷凍櫃銷量最好。

河北│ 遷安市防疫 統一控管家戶鑰匙

河北省遷安市為了防止疫情擴散，有社區採取「硬隔離」措施，要求居民交出家門鑰匙，否則一律在牆上打洞裝鐵絲封鎖。對此，遷安市疫情防控工作總指揮部辦公室日前回應，個別社區工作方法簡單偏激，正針對相關問題核查、整改，擬以警報器等替代。

江蘇│南京圖書館從古代食譜復原美食

清朝文人、美食評論家袁枚將自己40年美食經驗寫下一本「隨園食單」，當中有逾300菜餚。南京圖書館歷史文獻部館員歷時兩年，將該書本的菜單翻譯復原成現代版食譜，當中如熊掌、果子狸等食材，則採用現代食材替代。

廣東│廣州成五一假期最受歡迎露營地

百度地圖等機構發表五一假期交通預測報告，內容指出，露營等活動將成為假期受歡迎的出遊方式之一，預計廣州將成為最熱門的露營營地。廣州包括北緯23度8森林營地、北跡露營、一森露營等營地獲得頗高的搜尋熱度。

福建│福州發放1.2億人幣消費券

福州為刺激消費，分期發放總額人民幣（下同）1.2億元的商旅消費券，並且聯合商圈、企業、銀行、景區開展千場線上線下商旅促消費活動，預計在五一假期時舉辦200場以上的活動，企業優惠讓利總額將超3.7億元。

香港│開放外地醫學生 緩解醫院離職潮

香港公立醫院現離職潮，2021至2022期間流失率達6.9％，相當於約436人離職。香港衛生署長近日根據「醫生註冊條例」，公布首批獲特別註冊委員會認可的醫學資格大學名單，持該資格的非本地培訓醫生，可透過申請特別註冊途徑赴港工作。