4/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜需求不減 百事調升有機營收成長率

百事可樂母公司百事近來為了應付成本而多次漲價，但全球飲料及零食需求不減，推動上季（3月19日止）營收年增9％至162億美元。百事公司也將今年度有機營收預期成長率調升至8％，高於先前預期的6％。。

美國｜UPS首季營收、獲利皆優於預期

受惠於火熱網購需求，優比速（UPS）第一季（1到3月）營收244億美元優於分析師預期，每股盈餘（EPS）經調整後也達到3.05美元，同樣高於分析師預期。優比速預告今年股票回購計畫將擴大1倍，目標規模20億美元。

美國｜惠而浦Q1營收走衰 預警家電市場不妙

近日通膨升溫開始衝擊消費需求，導致家電大廠惠而浦第一季（1到3月）營收年減8％，並預警今年北美家電市場零成長，不及先前預期的3％成長率。惠而浦表示，第一季北美家電市場出貨量年減4％。

西班牙｜國王菲利浦六世財產約260萬歐元

西班牙國王菲利普六世近日公布個人財產總額約260萬歐元（約新台幣8,133萬元），其中包括將近230萬歐元的存款及證券，另有總價超過30.5萬歐元的藝術品、古董及珠寶收藏，但並未提及任何房地產。

日本｜原料飆漲 首相祭緊急紓困計畫

日本首相岸田文雄26日祭出規模13.2兆日圓（約1,030億美元）的緊急紓困計畫，其中包括政府直接支出的6.2兆日圓，其餘則透過企業放款等間接管道支出，目的是針對汽油批發商及低收入戶提供補助，緩解原物料價格飆漲對日本經濟造成的衝擊。

北韓｜金正恩表態將進一步發展核武

北韓領導人金正恩出席25日晚間9時在平壤金日成廣場舉行的建軍90周年閱兵式併發表講話，表明進一步發展核武的決心，被視為向韓美施加威脅。

澳洲｜民調落後 莫里森國會大選陷苦戰

《澳洲人報》最新民調顯示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將會在5月國會大選中與最大反對黨工黨陷入苦戰，因為莫里森領導的自由黨／國家黨聯盟支持率47％，仍舊落後中間傾左工黨的53％。