4/26 China Scan 參與中國A股行情

北京│大陸年度最美書店 北京兩家入選

大陸全民閱讀大會近日評選「年度最美書店」，北京圖書大廈和PAGEONE北京坊皆入選。北京圖書大廈是北京發行集團旗下經營規模最大、圖書品種最全、最早實行資訊化技術管理的旗艦書城，PAGEONE北京坊則為圖書、文創和咖啡的複合式空間。

江蘇│成涉外智財權爭端解決首選地

江蘇省法院25日指出，2021年受理與審結的涉外智慧財產權案件數量保持高位，愈來愈多的外方權利人主動選擇到該法院提告，江蘇省法院成為當事人智財權爭端解決的「優選地」。2021年，該法院新收一審涉外智慧財產權民事案件919件，與2020年持平，較2019年增加103.32％。

浙江│ 首個數位藏品規範化交易平台 上線

浙江省首個數位藏品規範化交易平台「虛獼數藏」上線，為浙江數據要素市場化在「浙江省公共數據條例」施行後邁出的第一步。「虛獼數藏」引入國有版權服務平台知信鏈和版權行業鏈新版鏈，對數位藏品進行正版確權、內容審核和價值評估。

新疆│發展旅遊推10條絲路古道路線

新疆運用古道資源發展「旅遊+文化+歷史」模式，近日推出10條絲綢之路古道旅遊路線，分別為烏孫古道、車師古道、弓月道、塔莎古道、銀山道、蒲犁道、西州古道等，涵蓋自駕、徒步等不同的需求，打造小眾高階的文化旅遊產品。

廣東│深圳將發1,500萬數位人民幣紅包

為了推廣數位人民幣，廣東省深圳市福田區將透過微信小程式，向深圳區域使用者開放數位人民幣紅包抽獎報名，紅包最高金額為人民幣（下同）168元，紅包使用無門檻，總金額為1,500萬元。抽獎報名時間從25日上午9時起，至28日中午12時結束。

四川│三星堆遺址夯 商標遭搶註冊

愈來愈多商品、旅遊觀光業搶蹭三星堆遺址熱度，搶註冊相關商標。四川省日前宣布，將加大對三星堆商標的保護力度，強化相關智慧財產權的監管，聯合國家知識產權局打擊惡意註冊商標，並支持四川省廣漢市三星堆博物館依法有序創建品牌商標。

香港│兩成在港企業高層 加薪年增逾6％

安侯建業調查顯示，2021年有20％在港企業高級管理層獲加薪6％或以上，加薪幅度最高的行業為金融服務及專業服務業，分別有25％及30％人獲加薪一成以上。此外，企業高層在2021年轉職轉趨活躍，有27％受訪者表示曾經轉職，年增9個百分點。