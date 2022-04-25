4/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜安倍：因日圓走弱而升息顯然錯誤

《日本經濟新聞》引述日本前首相安倍晉三表示，日本央行如果為遏制日圓進一步下跌而提高利率，顯然是錯誤決定。安倍晉三在一次執政黨議員會議上直言，沒有必要為目前的日圓水平感到擔憂。安倍晉三至今在執政的自民黨內仍有強大的影響力。

日本｜東京製鐵上年度淨利 飆442％

東京製鐵迄3月底止的上個會計年度營收，因鋼價走高和鋼材需求回升而年增92％至2,708.8億日圓，淨利飆漲442％至319.4億日圓，並宣布在今年底前以最高30億日圓買回自家公司股票，刺激其股價25日逆勢飆漲7.6％收1,288日圓。

韓國｜3月泡麵出口 首超7千萬美元

根據關稅廳（海關）和食品業25日消息，3月泡麵單月出口首超7,000萬美元大關，達到7,158萬美元，年增20％。對中國出口額最多，高達1,908萬美元，其次是對美出口975萬美元、對日571萬美元。

美國｜巴菲特共進午餐慈善拍賣 重啟

因為疫情而停辦兩年的巴菲特共進午餐慈善拍賣，今年將重新舉辦。在eBay網站進行的拍賣將自6月12日開始，持續至17日，起價為25,000美元。2019年一名加密貨幣工程師以4,567,888美元得標。

美國｜汽水需求彈升 可口可樂財報亮眼

受惠於產品售價調漲與疫後戲院、餐廳等對汽水需求出現彈升，美國飲料大廠可口可樂周一發布首季財報超出市場預期。可口可樂表示，雖然暫停俄國業務對年度獲利與營收恐將造成衝擊，不過它目前仍舊維持全年財測不變。

德國｜4月Ifo企業信心指數 回升至91.8

4月Ifo企業信心指數在服務業帶動之下，從3月創14個月新低的90.8回升至91.8，但仍遠低於2月的98.5點，即俄烏戰爭爆發前水準。凱投宏觀認為供應鏈問題和高通膨拖累復甦，德國Q2經濟可能萎縮。

瑞士｜羅氏Q1銷售額 年增一成

藥商羅氏第一季銷售年增10％至164.4億瑞士法郎，因美國對新冠快速抗原檢測與包括治療多發性硬化症藥物Ocrevus等需求強勁帶動。其重申今年經匯率調整後銷售持平或小幅成長預測不變，低於去年成長9％。