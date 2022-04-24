4/25 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│4/25啟用重點物資運輸車輛通行證

為確保物流運輸暢通，江蘇省於25日零時起啟用全大陸統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」，通行證適用於省際、省內重點物資運輸保障。實行「一車一證一線路」，司機和乘車人員、車輛、運輸線路應與「通行證」資訊保持一致。該證有效期最多10天，有效期內可多次往返。

安徽│五類行業可緩繳職工養老保險費

中國人民銀行上海總部近日確定，完成對上海聯合徵信有限公司的企業徵信業務經營備案，為上海首家省級地方企業徵信平台。該公司將負責上海金融信貸資訊和其他市場信用資訊的融合工作，通過建設地方徵信平台，解決中小微企業和新型農業經營主體融資難問題。

浙江│ 張勇卸任天貓、淘寶職務 戴珊接任

阿里巴巴集團CEO兼董事長張勇，近日卸任淘寶（中國）軟體公司董事長兼總經理及浙江天貓技術法定代表人、董事長兼總經理兩大職位，由戴珊接任。2021年12月6日時張勇曾發表全員信，任命戴珊代表集團分管大陸數位商業板塊。

北京│開心麻花首辦戲劇節 五一登場

北京五一長假瞄準消費市場回暖，各行各業大推促銷活動，在娛樂活動方面，知名文化傳媒公司開心麻花選在五一於首創郎園Station，舉辦其首場「可移動戲劇節」，結合戲劇、脫口秀、新喜劇、美食佳釀等活動，5天大演逾50場戲劇。

廣東│珠海加強招商 和特斯拉、比亞迪談合作

廣東省珠海產業發展大會24日指出，珠海將瞄準年度新簽約人民幣（下同）千萬元以上產業項目1,500個、註冊逾億元製造業項目450個等重量級目標，並加強對外招商力度。珠海近期重點為新能源整車製造項目，已初步和特斯拉、比亞迪、小鵬汽車及優品車探討合作可能性。

海南│海航集團完成破產重整

深陷債務風暴的海航集團24日公告，相關破產重整案4個重整計畫全部執行完畢，並獲得海南法院裁定。自2020年2月29日聯合工作組成立，歷時兩年多，海航集團風險處置工作大致結束。

廣西│封城近2個月 東興實現社會面清零

廣西政府通報，封城長達50天、與越南僅一河之隔的小城東興市，19日以來已實現「社會面清零」，社區傳播鏈基本阻斷。當地政府表示，東興市將堅定不移執行「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針。