2/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│英國女王確診新冠肺炎 症狀溫和

白金漢宮20日宣布，95歲的英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎，惟症狀溫和，預料本周仍將在溫莎堡繼續少量的皇室職責。英國女王去年1月接種過第一劑疫苗，但白金漢宮拒絕透露是否有再後續施打疫苗。

英國│風暴尤妮絲肆虐 逾15萬戶無電可用

風暴尤妮絲（Eunice）肆虐歐洲多國，造成至少12人喪生。英國3人死亡，逾15萬戶已停電2日。倫敦泰晤士河旁的O2體育館部分白色圓頂被強風吹走。另外，幾乎全國的列車服務周六仍受阻。

澳洲│國際旅客完成接種疫苗 入境不須隔離

澳洲周一起重新歡迎國際遊客到訪。新安排下，完成接種疫苗的旅客到訪澳洲毋須隔離，未打完兩針的旅客則需事先取得相關旅遊豁免，並遵守所到地區的檢疫要求。

日本│單日新增染疫71,488例 死亡158人

東京都20日新增12,935例新冠病毒確診個案，較前周同日減少139人，另有17人死亡。大阪府通報22人死亡，新增8,400人確診。日本全國新增死亡158人，新增確診71,488例。

南韓│新增確診連三日超過10萬例

20日通報新增確診104,829例，單日新增病例較前一天增加2,618例，連續三天超過10萬例。防疫部門預計，確診日增病例23日可能達13萬例，3月2日恐達18萬例。

南韓│國民酒喊漲 海特真露漲幅近8％

有韓國國民酒之稱的燒酒將漲價。海特真露（Hite Jinro）23日起將燒酒調漲7.9％，3年來首度漲價。樂天的燒酒品牌初飲初樂（Chum Churum）則表示，正在研究漲價問題，但尚未確定。（禁止酒駕‧飲酒過量有礙健康）

美國│波音787不交貨 美航縮減夏季航班

由於波音787夢幻客機遲遲不交貨，美國航空公司被迫縮減今年夏季航班，諸如西雅圖往返倫敦、洛杉磯往返雪梨、達拉斯往返智利聖地牙哥的長程航線都將暫時停飛。