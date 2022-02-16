2/17 China Scan 參與中國A股行情

北京｜改善電動機車亂擺放 取締街道充電

為改善電動機車與自行車滿大街隨意擺放的亂象，北京市近日推出管制方案，針對充電等領域，將採取居住區內充電設施收費將採取「電費+服務費」模式分別計價、收取，規範服務費用價碼，並且加強取締街道充電行為，違者將影響個人徵信。

上海｜研發重複使用火箭 建設商業衛星產線

上海發展瞄準太空科技，近日頒布推進空間資訊產業相關意見，列出的12項主要任務包括爭取探月球等工程配套任務、服務衛星網路建設、開發可重複使用火箭、建設商業衛星批產線和火箭總裝線等，強化上海科技實力。

重慶｜大宗工業固體廢物 再利用目標70％

工業、醫療廢物數量越來越多，重慶有意針對此狀況進行整頓，據重慶最新的生態環境規劃，預計到2025年，全市大宗工業固體廢物資源化利用率達到70％以上、二級以上醫療機構醫療廢物集中無害化處置率達到100％。

江西｜2022年將發消費券人民幣2千萬

江西省發改委副主任林彬楊表示，對新認定的國家級專精特新「小巨人」企業給予資金扶持，並鼓勵各級政府實施消費促進政策，2022年省級派發消費券人民幣2,000萬元。鼓勵各地實施階段性減免門票及相關費用措施，促進旅遊消費。

廣東｜2025年鹽田港吞吐量 拚抵1,600萬標準貨櫃

深圳市鹽田區16日公布實施方案顯示，到2025年，鹽田區要形成千億級產值的海洋產業聚落，海洋生產總值占地區生產總值的比重達到20％。方案提出多項重點工作和目標，到2025年，鹽田港貨櫃吞吐量要達到1,600萬標準貨櫃。

福建｜RCEP實施首月 對日出口貿易最有利

福建省福州海關16日消息指出，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）實施首月（即1月），共簽發RCEP原產地證書307份，人民幣（下同）1.09億元出口貨物將在外方享受關稅優惠。其中，對日本出口貿易利多最明顯，1月福州海關共為出口日本貨物簽發RCEP原產地證書296份，簽證金額1.06億元。

四川｜維護生態環保 對新建專案祭緊箍咒

四川省推出「環境影響評價區域限批管理辦法」，加強環評管理。所謂的「區域限批」，是指一家企業或一個地區出現嚴重環保違規的事件，環保部門有權暫停這一企業或這一地區所有新建專案的審批，直至其完成整改。此舉也被業內人士認為是改善生態環境品質的最佳方式。