12/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜龍捲風肆虐六州 已造成88人死亡

上周末席捲美國中西部六州的超強龍捲風至今已造成88人死亡，其中74人死於肯塔基州，其他包括伊利諾州、阿肯色州、密蘇里州及田納西州等地也有數人死亡。肯塔基州長貝西爾（Andy Beshear）表示：「以這次災情規模來看，可能需要一周以上才能確認全部死亡人數。

美國｜Meta母公司花6千萬美元買商標

臉書更名後的母公司Meta Platforms為了掌握「Meta」公司商標，花費6千萬美元向Meta金融集團買下商標。Meta金融集團向美國證交會（SEC）提交的文件指出，該公司同意將Meta商標、相關公司名稱、網域名稱及社交媒體帳號全賣給一家名叫Beige Key的公司，而Beige Key正是Meta Platforms旗下事業之一。

美國｜達成和解 美童軍團擬付8億美元性侵賠償費

陷入兒童性侵醜聞的美國童軍團已與安達集團旗下的Century Indemnity達成和解協議，身為前者主要保險公司的安達，已同意支付8億美元作為受害者的賠償費用。美國童軍團先前被控數十年來對超過8萬名未成年者性侵，創下美國史上最大規模性侵案。

澳洲｜莫德納擬在澳生產mRna疫苗

美國生技公司莫德納（Moderna）與澳洲政府達成協議，將在維多利亞省生產mRNA疫苗，年產量最多可達1億劑，預計2024年開始投產。莫德納並未透露協議的財務條款，但澳洲媒體先前報導，協議價值達20億澳元（約14.3億美元）。

澳洲｜11月景氣狀況指數上揚 企業信心跌

澳洲國民銀行（NAB）14日公布最新調查，11月景氣狀況指數上揚2點來到12點；但企業信心指數從10月的高點，大幅滑落8點來到12點，澳洲10月終於解除影響該國一半以上人口的封鎖措施。分項指標之一的聘僱指數，較10月高出5點來到11點。此調查顯示，澳洲企業可望強勢復甦一路到年底。

英國｜11月就業人口成長符預期

英國統計局14日公布，11月就業人口月增25.7萬至2,940萬人，截至10月止的三個月失業率降至4.2％，符合市場預期。政府薪資補助計畫已於9月底結束，英國勞動市場仍續緊俏，但鑒於Omicron病毒帶來不確定性，分析師預估英國央行於周四會議將維持利率不變。

印尼｜AWS推亞太區域 15年內將投50億美元

電商龍頭亞馬遜14日宣布，旗下雲端運算服務AWS推出亞太（雅加達）區域，這意味著：企業、政府與非營利組織從現在起都可透過位於印尼的數據中心運行程式並提供服務給用戶。AWS表示，未來15年將透過新的亞太區域在印尼投資50億美元。