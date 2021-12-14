12/15 China Scan 參與中國A股行情

上海│美民眾贈上海博物館 兩尊明代陶俑

中國駐舊金山總領事館4月收到美國加州居民Suzanne Fratus的快遞，內有兩尊明代彩色立俑及一封信件，信件講述其家族與這兩尊陶俑的淵源，並表示希望透過中國政府將文物送還給中國人民，捐贈至上海博物館。上海博物館於12月13日收藏這兩尊陶俑。

河北│定興書畫氈技藝 入選非物質文化遺產

書畫氈製作技藝是大陸傳承上千年的民間毛氈製造技術，河北的定興至今還保留相關的製作技藝，並持續加工創新，已有多種材質、規格、印刷等形式，亦頗受市場歡迎。2021年，定興書畫氈製作技藝更入選第五批大陸國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

江蘇│陸首區塊鏈發展先導區 落戶蘇州

為研究區塊鏈技術及拓展應用場景，近日蘇州正式獲得工信部批准，創建大陸首個國家級區塊鏈發展先導區。此前蘇州已在2017年推出9條扶持區塊鏈技術的措施，鼓勵技術在當地發展創新。

廣東│東莞現無症狀感染者 25場所全封控

東莞市14日通報，大朗鎮發現的2例新冠肺炎無症狀感染者，已對2名病例自12月5日返朗以來涉足的大朗醫院、豪華酒店、業豐酒店、富貴林酒店、匯豐酒店、大井頭盈豐街3號、大井頭市場老人活動場、巷頭滿堂紅酒樓、匯泉大廈培訓中心等25個場所進行全面封控。

廣西│吸引人才 南寧買房最高補貼人民幣200萬

為吸引人才，南寧擴大購房補貼的人才範圍，按照不同層次人才類別實施首次購房補貼。其中，A類人才給予人民幣（下同）200萬元購房補貼；B類人才給予120萬元購房補貼；經認定的D類、E類高層次人才，也可享受最高40萬元、20萬元購房補貼。

重慶│「悟空」高架道路 網路爆紅

近日，西部（重慶）科學城科學大道的一期新建工程「青龍咀立交橋東西雙向輔道橋」順利貫通，與青龍咀高架道路形成一幅有趣的畫面，因貌似猴臉，被大陸網友戲稱為「悟空」高架道路，引起眾多網友的關注與熱議。

重慶│涪陵頁岩氣新探明儲量 破千億立方米

中國石化的江漢油田涪陵頁岩氣田是大陸首個大型頁岩氣田，最近其白馬區塊公布的最新頁岩氣探明儲量報告指出，該區塊新增探明儲量1,048.83億立方通尺。至此，涪陵頁岩氣田累計探明儲量近9,000億立方公尺，占全大陸頁岩氣探明儲量的34％。