12/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜拜登處理通膨 近七成民調感到失望

ABC／Ipsos在12日公布最新民調，逾半民眾不滿美國總統拜登處理經濟復甦的方法，高達69％表示對其處理通膨問題失望。近期民調顯示民眾對通膨憂慮已超過疫情。拜登處理犯罪和槍械暴力等問題支持度，分別下降至36％和32％的新低。

韓國｜今年出口額估破6,400億美元 創高可期

截至13日，韓國今年出口額已達5,838億美元，預計全年出口將超過6,400億美元，超過2018年的歷史紀錄6,049億美元。產業部分析稱，今年出口表現亮眼的原因為半導體、造船、汽車等主力出口產業拉動。

韓國｜申請加入CPTPP啟動 RCEP明年2月生效

韓國政府13日表示，將啟動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的申請程序。如果成功加入，將是韓國第二個區域自由貿易協定。第一個是2022年2月生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

日本｜大型非製造企業信心指數 連六季度改善

央行13日發布12月短觀季調，大型非製造企業信心指數為正9，比上次季調上升7點，為連續六個季度改善，並且是2019年12月以來最高。主要是當地疫情和緩，經濟活動重啟給餐飲和住宿行業帶來曙光。大型製造企業信心指數為正18，與上次調查時持平。

澳洲｜昆士蘭暌違5個月 首開放邊境

昆士蘭省當地時間13日凌晨，允許澳洲各省已完成新冠疫苗接種的民眾進入，為近五個月來首度對國內開放邊境。數以百計開車民眾在該省南部緊鄰新南威爾斯省邊界等待禁令解除後前往。澳洲大部分地區跨界的國內旅遊免隔離。

沙烏地阿拉伯｜明年將實現財政盈餘 近十年首見

沙烏地阿拉伯12日表示，儘管油價飆漲讓之前受疫情影響的國庫收入回升，但仍計畫限制公共支出讓財政更健全，因此預計明年會出現近十年來首次財政盈餘。其估計今年財赤占GDP比率2.7％，但明年盈餘可望占GDP比率達2.5％。

法國｜第五波疫情未平息 Omicron恐引爆第六波

巴黎公立醫院集團（AP-HP）負責人Martin Hirsch警告，Delta引發第五波新冠疫情還未結束，明年元月又將受到傳染力更強的變種病毒Omicron引發第六波疫情衝擊。