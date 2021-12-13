12/14 China Scan 參與中國A股行情

北京│張大千秋曦圖拍賣 喊出新天價

張大千晚年潑彩巨作「秋曦圖」在近日拍賣會上喊出人民幣1.955億元的成交價，成為2021年度最貴近現代書畫，也刷新張大千作品在大陸拍賣場的最高價。「秋曦圖」為張大千在1978年以群山雨後晨曦景色為靈感，耗時20日創作出的大作。

上海│陸股首例 律師撰寫IPO招股書

上海交易所科創板近日出現陸股首份律師主筆的IPO招股書，瀋陽富創的IPO申報材料委託律師事務所主筆，並獲得受理。多年前大陸證監會也有提倡、鼓勵備條件的律師事務所撰寫招股說明書，如今終於有相關例子出現。

浙江│寧波年度外貿額 突破人民幣兆元大關

寧波海關公布最新數據顯示，今年1～11月全市外貿進出口總額達人民幣（下同）1.09兆元，年增22.2％，是寧波外貿首次突破兆元大關，是繼上海、深圳、北京、蘇州、東莞後，大陸第六座外貿「萬億之城」。

福建│最受兩岸觀眾歡迎電影 緝魂獲選

第十三屆海峽影視季兩岸影視交流合作表彰推選結果在廈門揭曉，其中，「叱吒風雲」為最受大陸觀眾歡迎的台灣電影，「她們創業的那些事兒」獲評最受大陸觀眾歡迎的台灣電視劇。剛在金馬獲得最佳剪輯等大獎的「緝魂」，則獲評為最受兩岸觀眾歡迎的合拍電影。

廣東│贛深高鐵通車 通勤縮短近四小時

贛深高鐵近日開通營運，將江西贛州市至深圳的最快鐵路旅行時間由五小時32分壓縮至一小時49分，縮短將近四小時。贛州市鐵路建設發展中心表示，贛深高鐵的開通使贛南革命老區進一步融入全國高鐵網路，助力「蘇區＋灣區」雙區聯動發展。

香港│健康碼開通 逾38.6萬人申請

香港健康碼開通數日已經吸引超過38.6萬名香港市民申請註冊帳號，逾11.5萬人已啟動帳號，香港政府資訊科技總監辦公室指出，目前香港健康碼運作順暢，後續正在盡快完成香港綠色健康碼轉到廣東省的粵康碼等後續工作。

青海│西寧拚造百座智慧健身房

西寧市體育局提出全民健身場地設施建設方案指出，計畫至2025年，西寧將建設五座區級全民健身中心，並打造100座「百姓智慧健身房」。屆時，西寧人均體育場地面積將達到2.6平方公尺，且平均每千人將擁有五名社會體育指導員。