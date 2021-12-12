12/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜G7會議 外相林芳正會晤英美外長

外相林芳正11日在英國利物浦舉行的七國集團（G7）外長會議，分別會晤英國外交部長特拉斯與美國國務卿布林肯，就推進在印度太平洋地區的安全合作達成一致看法。

韓國｜新增15例Omicron 再現社區感染

中央防疫對策本部12日通報，新增15例感染新冠新變異株Omicron病例，累計90例，其中7例為社區感染。另外，全國新增新冠肺炎確診病例6,689例，死亡病例43例。重症患者894例，較前一天增加38例，刷新紀錄。

韓國｜去年單人戶占比近32％ 再創新高

統計廳近日發布資料，由於不婚與高齡化，去年韓國有664.3萬單人戶，占韓國家庭總數的31.7％。相當於近三分之一的韓國家庭僅由1名成員組成。單人戶占比在2019年首次超過30％（30.2％），去年再創新高。

菲律賓｜社群用戶投訴 銀行帳戶遭駭激增

中央銀行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）12日表示，他們正在監控社群媒體用戶投訴銀行帳戶遭駭客入侵事件激增的現象，並與金融銀行和菲律賓聯合銀行等銀行合作，以償還款項的補救方法解決問題。

宏都拉斯｜首位女總統獲祝賀 美國擬增經濟援助

美國高層官員日前告訴路透，華府已準備對宏都拉斯首位女總統當選人秀瑪拉．卡斯楚的新政府「大幅增加」經濟援助。美國副總統賀錦麗已與秀瑪拉通電話，對她贏得歷史性勝利表示致賀之意，並討論如何加深兩國關係。

印度｜總理莫迪個人推特 短暫遭盜用貼文

印度總理辦公室表示總理莫迪（右圖）在推特的個人帳號（@narendramodi）稍早遭到「短暫入侵」，呼籲外界忽略這段期間發布自該帳號的所有貼文。莫迪個人推特帳號有超過7,300萬名追蹤者，在去年9月也曾被駭，當時駭客透過該帳號發文號召粉絲以加密貨幣捐款。

澳洲｜攜手美、日抗陸 出資鋪設海底電纜

為抗衡中國在太平洋地區影響力，美國、澳洲、日本宣布將聯合出資鋪設一條海底電纜，來替諾魯、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦3國提升網路連結速度。美日澳在聯合聲明中表示，此舉將支持當地經濟成長、推動發展機會，且有助改善生活水準。但未說明這項計畫的成本。