12/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜拜登維護烏克蘭主權 籲普丁外交談判

美俄領袖7日舉行2小時視訊峰會，美國總統拜登嚴正警告俄羅斯總統普丁，若是俄國軍事入侵烏克蘭，美方將回敬強力經濟制裁，並協助烏克蘭強化防禦能力，增強支持東歐國家的力度。拜登重申維護烏克蘭主權，呼籲普丁恢復外交談判，化解俄烏在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的衝突。

美國｜10月消費者信貸月增169億美元 低於預期

聯準會7日公布，美國10月消費者信貸月增169億美元，少於9月的月增278億美元，也不及《華爾街日報》預測的月增250億美元；10月消費信貸年增4.7％，小於9月的年增率7.7％。其中信用卡等循環信貸年增7.8％，車貸、學貸等非循環信貸年增3.7％。

阿拉伯聯合大公國｜接軌國際！明年起周末改為六、日

阿拉伯聯合大公國宣布明年元旦起，周末將從周五、六改為周六、日，並實行周休兩天半，公家機關每周五上班半天，目的在提高生產力並改善工作、生活平衡。中東國家長久以來將周五、六視為周末，因為周五是伊斯蘭教聖日，但阿拉伯聯合大公國為了與全球接軌而推動改革。

南非｜輝瑞、BNT疫苗抗體 預防Omicron大減

位在南非的非洲衛生研究院近日針對12名接種輝瑞及BioNTech疫苗者進行試驗，初步結果顯示疫苗產生的抗體當中只有四十分之一能預防Omicron變種病毒。主持這項研究的病毒學家席格爾（Alex Sigal）表示，儘管數據顯示疫苗對Omicron的預防功效大減，但仍可預防重症。

韓國｜防疫限制鬆綁…單日確診突破7千例

韓國7日新增7,175例新冠肺炎確診病例，使單日新增確診病例首度突破7千例，且當日新冠肺炎死亡人數也有63人。韓國自11月推行「與新冠肺炎共存」政策後，多項防疫限制鬆綁，不料國內確診病例再度暴增，再加上Omicron變種病毒肆虐，使韓國醫療系統瀕臨癱瘓。韓國至今累積38例Omicron確診病例。

印度｜變種病毒疫情隱憂 央行維持寬鬆政策

印度央行8日宣布回購利率及逆回購利率分別維持在4.00％及3.35％不變。央行總裁達斯（Shaktikanta Das）表示，儘管國內經濟復甦但力道還不夠強，而新冠肺炎變種病毒Omicron讓全球疫情再度拉警報，因此央行將繼續維持寬鬆政策。央行依舊預期今財政年度（明年3月底止）印度經濟成長9.5％，通膨率5.3％。

澳洲｜ 疫情影響 去年生育率降至史上新低

澳洲統計局公布，去年總出生數294,369人，生育率因而降為每名婦女生育1.58個子女，創下歷史新低，歸咎於受疫情影響，大部分行政轄區的出生數及出生登記減少。部分人口學家及決策者憂心，疫情期間出生率下滑已成必然趨勢，不僅衝擊人口替代率，經濟展望也面臨挑戰。