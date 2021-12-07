12/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

印度｜與俄交好 簽28項協議

無畏美國揚言制裁的威脅，印度總理莫迪6日與來訪的俄羅斯總統普丁舉行第21屆印俄峰會後，在兩人見證下簽署多達28項協議及備忘錄，包括兩國的10年軍事合作協議延長至2031年。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，俄國開始交付印度採購的S-400防空導彈系統。

德國 ｜10月工業生產 優於預期

德國聯邦統計局公布，10月工業生產經日曆調整後月增2.8％，優於《華爾街日報》訪調預測的月增1％，9月數據修正後為月跌0.5％，與去年同期相比縮減0.6％。周一甫發布的10月製造業訂單月減6.9％，而日前出爐的採購經理人調查顯示，德國製造業部門仍普遍為供應鏈問題所苦。

英國｜黑五帶動 11月零售額年增5％

會計機構KPMG與英國零售商協會7日公布，受惠於「黑色星期五」促銷活動帶動，英國11月（10月31日至11月27日）零售額年增5％，遠高於去年同月年增幅0.9％，也超出三個月平均增幅2.2％。11月店內非食品銷售額年增30.5％，但線上非食品銷售額年減17.9％。

菲律賓｜ 11月CPI年增4.2％ 創四個月最低

受食品與非酒精飲料價格增幅減緩，使得菲律賓11月消費者物價指數(CPI）年增幅降至4.2％，通膨率創四個月最低，也強化外界預期該國央行在本月16日的今年最後一次例會，將維持基準利率不動。菲律賓央行的隔夜附賣回機制利率自去年11月起就維持在2％不變。

韓國｜10月經常帳盈餘銳減至69.5億美元

韓國央行7日公布，10月經常帳盈餘從9月的100.7億美元，劇縮為69.5億美元，肇因於商品貿易盈餘及主要所得帳盈餘銳減所致。其中商品貿易盈餘自去年10月的101.7億美元，縮減為56.4億美元。

美國｜佛奇：初步判Omicron嚴重程度沒那麼高

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，就初步數據來看，Omicron嚴重程度沒那麼高，這跡象「有點令人振奮」，但他也強調想要更確切了解Omicron全貌，仍需更多數據研判。另據英國藥廠葛蘭素史克（GSK）指出，據初期研究結果，它與美國Vir生技公司合作研發的單株抗體療法，對於Omicron變異株所有突變都有療效。

美國｜ 抗全球貪腐 拜登擬設新規防洗錢

拜登政府周一公布對抗全球貪腐計畫，當中包括協助外國政府增加金融透明化及對美國不動產購買設立新規、以避免有心人士用來洗錢。這項計畫發布時間恰巧是拜登政府周四舉行首屆線上民主峰會的前夕。白宮官員表示，共有一百多國將參加這場峰會。