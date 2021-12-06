12/7 China Scan 參與中國A股行情

上海│上海市數據條例 元旦上路

「上海市數據條例」將於2022年1月1日起實施，其中明訂公共數據授權營運機制，對數據採集、整合、共享、開放、應用治理進一步優化，且禁止濫用大數據「殺熟」等行為，在滿足安全要求的前提下，最大程度促進數據流通和開發利用。

浙江│工業互聯網大會 烏鎮開幕

「2021（第三屆）全球工業互聯網大會」6日在浙江烏鎮開幕，今年仍將針對核心標準、技術，加速布局工業互聯網的協同平台，重點關注互聯網創新技術在傳統工業企業的應用，以建構數位驅動的工業新生態。

福建│推師帶徒計畫 向台灣人才招手

為吸引更多台灣人才，福建近日舉辦「師帶徒」台灣人才項目資本對接會，並成立晉安區「智匯晉安」台灣人才驛站。福建省引進人才服務中心副主任趙永莉表示，本次活動旨在將台灣專家學者優秀產業項目引入福建。

廣東│廣州 促粵港澳大灣區碳排放權交易平台

廣州市地方金融監督管理局局長邱億通表示，廣州將爭取打造粵港澳大灣區碳排放權交易平台，促進粵港澳大灣區碳市場互聯互通。他表示，近年來，廣州市綠色金融改革創新試驗區建設取得積極成效，綠色貸款、綠色債券、碳配額現貨交易量等均位居全國前列。

甘肅│最高海拔高鐵客運站 營運

12月5日上午10時許，嘉峪關南至西安北D2696次動車組列車，停靠在位於甘肅省張掖市山丹縣的山丹馬場站，意味著蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務，是世界上海拔最高的高鐵客運站（海拔3,108公尺）。

重慶│西電東送重點工程 跨越長江

跨越長江的西電東送重點工程白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路工程（重慶段）近日完成，為2022年全線貫通打下基礎。建設起於四川省白鶴灘換流站，止於江蘇省虞城換流站，途經四川、重慶和江蘇等五省市。其中，重慶境內線路總長331公里。

雲南│九大高原湖泊 配備電子湖長

為進一步提高河湖監管效率和管護水準，雲南水利廳為九大高原湖泊配備200個「電子湖長」，藉由物聯網、人工智慧、大數據、雲計算等技術，採用紅外+LED補光、4G+專線等方式在各湖泊重點出入水口、水文測站、人員活動密集區域等湖泊重點區域全天候實時監控。