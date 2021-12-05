12/6 China Scan 參與中國A股行情

香港│粵港小通關 傳聖誕節前後重啟

香港與廣東之間的粵港小通關即將重啟，最近消息指出，應會在聖誕節前後啟動，方案傾向首階段每日有1,000個配額，至新年時再擴大至5,000個。此外，就算有突發1例本土確診，也預計不會馬上將線路完全切斷。

上海│票選最美八項遮陽棚 春節前完工

上海將在街角搭建「網紅」遮陽棚，提供民眾一個既能遮陽，也美觀舒適的新打卡景點，為此上海還舉辦「最美遮陽棚」票選活動，近日八項遮陽棚設計方案在票選活動脫穎而出，上海預計在2022年春節前完成八項遮陽棚的建設安裝與使用。

江蘇│明年3月起 舉發家暴可獲獎金

江蘇省最新「反家庭暴力條例」將於2022年3月起施行。該法鼓勵社會各界向公安機關等報告家庭暴力行為，經公安機關查實，符合「見義勇為」人員確認條件的，舉報人可獲得獎金。

廣東│徵求島名 優勝者有終身島主權益

珠海市近日推出「三角島」徵名活動，最高的「優勝獎」獲獎人可獲得人民幣（下同）5萬元獎金及終身島主權益，包括每年五晚標準大床房免費住宿、五次水上活動免費，每年免費額度最高5,000元。

海南│整頓虛擬貨幣挖礦 實施差別電價

海南出手整頓虛擬貨幣挖礦行業，近日決定將該活動列入淘汰類產業，並且實施差別電價，每度電加價人民幣0.8元，且不允許虛擬貨幣挖礦用戶以任何名義直接參與電力市場交易，確保向挖礦用戶收取足額的加價電價。

貴州│茅台集團人均薪酬人民幣31萬元

貴州茅台集團近日發表最新社會責任報告，公布2020年從業人數為42,281人，員工人均工資成長12％。陸媒測算，2020年茅台員工人均薪酬約為人民幣（下同）31萬元，高於其他知名酒廠，瀘州老窖以29萬元緊追在後。

陝西│真人版絕命毒師 西安鬼才自製毒品

經典美劇「絕命毒師」影響全球，陝西西安一名男子效仿劇中主角自製冰毒，近日被警方偵破。警方指出，該男子酷愛化學，本身的知識加上網路資料自學，竟真正如劇中主角般，成功在數月之內製作出純度不低的冰毒。