12/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜首相岸田親上火線 恢復赴日航班預約

在首相岸田文雄要求下，國土交通省已撤銷要求航空公司一律暫停赴日國際航班預約售票。岸田文雄在官邸向媒體道歉稱，「給部分人造成了混亂」。國交省1日甫下達上述指示，當晚即遭到岸田文雄反對。

日本｜2022年春鬥提加薪4％ 基本工資上調2％

工會總聯合會正式敲定，2022年春季勞資談判（春鬥）要求加薪4％左右，包括基本工資一律上調月薪的2％左右，及2％定期調薪。工會要求各企業最低工資標準為時薪1,150日圓（約台幣284元）以上，較2021年增加50日圓。

韓國｜5例確診Omicron 防疫措施擬收緊

防疫部門2日表示，國內已有5例感染Omicron的確診病例，同時新冠確診病例5,266例，單日新增病例刷新前日紀錄。為此，韓國擬收緊防疫措施 具體方案3日公布。

南非｜ 對抗新病毒 政府擬強制打疫苗

隨著Omicron確診病例持續攀升，南非政府考慮強制民眾接種疫苗。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已宣布成立任務小組，針對此事研議細節，但並未設定具體回報日期。南非目前成人完整疫苗接種率約36％。

韓國｜單

中央防疫當局1日報告，國內四例Omicron新冠變異株疑似感染，除肌肉酸痛和呼吸道症狀外，目前這四例疑似病例均無異常症狀。同時，韓國單日新增5,123例新冠確診病例，首次超過5,000例，創下最高紀錄。

英國｜葛蘭素史克抗體藥物 稱有效對抗Omicron

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）2日宣布，他們與美國生技公司Vir合作研發的sotrovimab抗體藥物能夠有效對抗Omicron病毒，預計於年底更新報告。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）周四亦批准sotrovimab用於新冠重症高風險患者。

歐元區｜11月PMI上揚 近半年來首走升

調研機構IHS Markit公布11月歐元區製造業採購經理人（PMI）終值，從10月的58.3上揚到58.4，是6月來首度走升，但較初估值58.6下修。調查指出，供應鏈瓶頸惡化，產出受到限制，原物料成本創20多年來最大漲幅。